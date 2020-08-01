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Где смотреть онлайн «Манчестер Сити» — «Реал»: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов

10:01 5 августа 2020
Манчестер Сити&nbsp;— Реал

В пятницу, 7 августа, матчами при пустых трибунах в Манчестере и Турине возобновятся баталии в Лиге чемпионов, прерванной в марте из-за пандемии коронавируса.

На арене «Сити оф Манчестер» в ответном поединке 1/8 финала сразятся «Манчестер Сити» и «Реал» (в первой игре в Мадриде команда Александра Зинченко обыграла хозяев поля — 2:1), а в Турине «Ювентус» примет «Лион» (первая встреча завершилась победой французов — 1:0).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «МАНЧЕСТЕР СИТИ» — «РЕАЛ»

Отметим, что в игре на Туманном Альбионе наставник хозяев поля Хосеп Гвардиола не сможет рассчитывать на дисквалифицированного из-за перебора желтых карточек защитника Бенжамена Менди, а «Реалу» не поможет удаленный в первой встрече капитан команды Серхио Рамос.

Букмекеры в противостоянии «МанСити» и «Реала» отдают предпочтение экс-чемпиону Англии. К примеру, контора «Париматч» ставки на победу «горожан» в основное время принимает с коэффициентом 1,70, на ничью — 4,40, на успех испанцев — 4,20. Более того, у букмекеров мало сомнений в том, что в четвертьфинал пробьется именно команда Александра Зинченко: на проход «Манчестер Сити» — 1,12, «Реала» — 6,20.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи

7 августа (пятница)

«Манчестер Сити» — «Реал» 22:00 «Футбол 1», «Матч!»

«Ювентус» — «Лион» 22:00 «Футбол 2», «Матч! Футбол 1»

Напомним, что победители пары «МанСити» — «Реал» и «Ювентус» — «Лион» сразятся друг с другом в четвертьфинале турнира (12--15 августа). Соперникам предстоит одноматчевая дуэль в рамках мини-турнира с участием восьми сильнейших команд ЛЧ в Португалии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Манчестер Сити» вернули в Лигу чемпионов и уменьшили штраф до 10 миллионов евро.

Фото Twitter ФК «Реал»

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