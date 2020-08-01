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Где смотреть онлайн «Барселона» — «Наполи»: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов
В субботу, 8 августа, после поединков в Барселоне и Мюнхене определится восьмерка клубов, которые продолжат борьбу в Лиге чемпионов, прерванной в марте из-за пандемии коронавируса.
На пустой арене «Камп Ноу» в ответном матче 1/8 финала сыграют вице-чемпион Испании «Барселона» и итальянский «Наполи» (в первой игре в Неаполе была зафиксирована ничья — 1:1), а в Мюнхене чемпион Германии «Бавария» примет четвертый коллектив английской премьер-лиги «Челси» (в первой встрече на «Стэмфорд Бридж» мюнхенцы сенсационно разгромили соперника — 3:0).
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «БАРСЕЛОНА» — «НАПОЛИ»
Отметим, что в игре в столице Каталонии наставник хозяев поля Кике Сетьен не сможет рассчитывать на дисквалифицированных полузащитников Артуро Видаля и Серхио Бускетса.
Букмекеры в противостоянии «Барселоны» и «Наполи» отдают предпочтение хозяевам поля. К примеру, контора «Париматч» ставки на победу каталонцев в основное время принимает с коэффициентом 1,66, на ничью — 4,10, на успех итальянцев — 4,70. Более того, у букмекеров мало сомнений в том, что в четвертьфинал пробьется именно команда Лионеля Месси: на проход «Барселоны» — 1,38, «Наполи» — 3,05.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи
8 августа (суббота)
«Барселона» — «Наполи» 22:00 «Футбол 2», «Матч!»
«Бавария» — «Челси» 22:00 «Футбол 1», «Матч! Футбол 1»
Напомним, что победители пары «Барселона» — «Наполи» и «Бавария» — «Челси» сыграют друг с другом в четвертьфинале турнира. Соперникам предстоит одноматчевая дуэль (12−15 августа) в рамках мини-турнира с участием восьми сильнейших команд ЛЧ в Португалии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лионель Месси забил 700-й мяч в карьере.
Фото Twitter ФК «Барселона»68
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Зверски пытали, а потом выстрелили в голову: ужасающие подробности расправы над бизнесменом на Черкасчине (фото)
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