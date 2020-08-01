«Манчестер Сити» — «Реал»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов (видео)

В пятницу, 7 августа, на арене «Сити оф Манчестер» без зрителей пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местным «Манчестер Сити», цвета которого защищает футболист сборной Украины Александр Зинченко, и сильнейшим клубом Испании «Реалом» (начало — 22:00; арбитр — Феликс Брых из Германии). Напомним, что в первой встрече соперников в марте команда Хосепа Гвардиолы увезла со стадиона «Сантьяго Бернабеу» победу — 2:1.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Сити» — «Реал», за которой вы сможете следить в этой новости.

Отметим, что из-за перебора желтых карточек в поединке не сыграет защитник «Сити» Бенжамен Менди, а из-за удаления с поля в первой игре — капитан мадридцев Серхио Рамос.

Кстати, ранее «Реал» шесть раз проигрывал первый матч еврокубкого противостояния на своем поле и лишь однажды впоследствии проходил дальше (в противостоянии с австрийским «Ваккером» во втором раунде Кубка кубков-1970/1971, когда мадридцы выиграли гостевую встречу — 2:0 после минимального поражения дома).

А вообще лишь в пяти случаях за всю историю Лиги чемпионов клуб проходил дальше после домашней неудачи в первом поединке. Сразу три таких случая произошли в сезоне 2018/2019: «Тоттенхэм» победил «Аякс» в полуфинале (0:1 и 3:2), «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала обыграл «ПСЖ» (0:2 и 3:1 и «Аякс» выиграл у «Реала» в четвертьфинале (1:2 и 4:1).

Букмекеры в предстоящем противостоянии «Манчестер Сити» и «Реала» отдают предпочтение хозяевам поля. К примеру, контора «Париматч» ставки на победу команды Зинченко в основное время принимает с коэффициентом 1,20, на ничью — 4,40, на успех Королевского клуба — 4,20. Более того, у букмекеров мало сомнений в том, что в четвертьфинал пробьются именно подопечные Гвардиолы: на проход «МС» — 1,12, «Реала» — 6,20.

Кстати, завоевание путевки в четвертьфинал ЛЧ УЕФА оценивает в 10,5 млн евро призовых.

Видеообзор матча «Реал» — «Манчестер Сити» — 1:2

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч «Манчестер Сити» — «Реал».

Фото Twitter ФК «Реал»

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