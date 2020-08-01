«Барселона» — «Наполи»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В субботу, 8 августа, при пустых трибунах на знаменитом стадионе «Камп Ноу» пройдет ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между местной «Барселоной» и итальянским «Наполи» (начало — 22:00; арбитр — Джюнейт Чакыр из Турции). Напомним, что в первой игре соперников в марте на арене в Неаполе был зафиксирован мирный исход — 1:1.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Наполи», за которой вы сможете следить в этой новости.

Перед домашней встречей каталонцы из-за перебора желтых карточек лишились двух полузащитников — Серхио Бускетса и Артуро Видаля.

Отметим, что обе команды идут в Лиге чемпионов без поражений. «Барселона» преодолевала барьер 1/8 финала Лиги чемпионов 12 раз подряд. В свою очередь, «Наполи» еще ни разу не добирался до ¼ финала.

Кстати, каталонский гранд не знает поражений в 35 домашних матчах Лиги чемпионов — с сентября 2013 года (за это время «Барса» одержала 31 победу при четырех ничьих).

Букмекеры в предстоящей дуэли отдают предпочтение хозяевам поля. К примеру, контора «Париматч» ставки на победу команды Лионеля Месси в основное время принимает с коэффициентом 1,66, на ничью — 4,10, на успех итальянцев — 4,70. Более того, у букмекеров мало сомнений в том, что в четвертьфинал пробьются именно подопечные Кике Сетьена: на проход «Барселоны» — 1,35, «Наполи» — 6,20.

Напомним, что завоевание путевки в четвертьфинал ЛЧ УЕФА оценивает в 10,5 млн евро.

Видеообзор матча «Наполи» — «Барселона» — 1:1

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч «Барселона» — «Наполи».

Фото Twitter ФК «Барселона»

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