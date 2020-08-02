В воскресенье, 2 августа, на автодроме «Сильверстоун», расположенном в графстве Нортгемптоншир, состоялся четвертый этап сезона в Формуле-1 — Гран-при Великобритании, на финише которого разгорелись нешуточные страсти.

Несмотря на то, что посреди недели первым из пилотов положительный тест на коронавирус сдал Серхио Перес из «Рейсинг Поинт», этап отменять не стали. Выбывшего же гонщика должен был заменить в британской команде немец Нико Хюлькенберг, но он так и не вышел на старт гонки из-за поломки болида.

По итогам квалификации первые два места заняли пилоты «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон (на фото в заголовке) и финн Валттери Боттас, за которыми расположились Макс Ферстаппен из «Ред Булл» и Шарль Леклер из «Феррари». А вот кому не повезло, так это пилоту «Уильямса» Джорджу Расселлу. Из-за игнорирования желтых флагов, сигнализировавших о потенциальной опасности для гонщиков, вместо занятой 15-й позиции британец из-за штрафа стартовал с 19-й.

Еще за несколько кругов до финиша казалось, что обойдется без сенсаций. Но тут началось! Шедший вторым Боттас пробил колесо и вынужден был отправиться в боксы, финишировав в итоге лишь 11-м. Это еще что! На последнем круге такая же участь постигла лидера — Хэмилтона. Но титулованный британец, за которым устремился Ферстаппен, решил финишировать фактически на трех колесах и все-таки сумел опередил голландца на пять с лишним секунд. Третьим стал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

При этом датчанин Кевин Магнуссен («Хаас»), который столкнулся с машиной Алекса Албона («Ред Булл»), и россиянин Даниил Квят («Альфа Таури»), вылетевший с трассы на 13-м круге, не смогли добраться до финиша, завершив гонку досрочно. Благо, сами пилоты в авариях не пострадали, хотя болиды разбили прилично.

Болид Кевина Магнуссена после аварии

Видео аварии Даниила Квята

По иронии судьбы датчанин и россиянин оказались в числе семи пилотов, которые во время традиционной фотосессии перед стартом Гран-при Великобритании не стали преклонять колено в знак солидарности с борьбой с расизмом. Кроме Магнуссена и Квята, стоять остались Кими Райкконен и Антони Джовинацци (оба — «Альфа Ромео»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Шарль Леклер («Феррари») и Карлос Сайнс («Макларен»).

Итоговый протокол Гран-при Великобритании

Видеообзор Гран-при Великобритании

Отметим, что по итогам четырех этапов Формулы-1 в общем зачете по-прежнему лидирует дуэт гонщиков «Мерседес»:

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 88 очков;

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 58;

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 52;

4. Ландо Норрис («Макларен») — 36;

5. Шарль Леклер («Феррари») — 33;

6. Алекс Албон («Ред Булл») — 26;

7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 22;

8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 20;

9. Даниэль Риккардо («Рено») — 20;

10. Карлос Сайнс («Макларен») — 15;

11. Эстебан Окон («Рено») — 12;

12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 12;

13. Себастьян Феттель («Феррари») — 10;

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 2;

15. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1;

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 2;

17. Джордж Расселл («Уильямс») — 0.

18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 0;

19. Николя Латифи («Уильямс») — 0;

20. Ромен Грожан («Хаас») — 0;

В Кубке конструкторов зачетные баллы пока набрали девять команд из десяти: 1. «Мерседес» — 146 очков; 2. «Ред Булл» — 78; 3. «Макларен» — 51; 4. «Феррари» — 43; 5. «Рейсинг Пойнт» — 42; 6. «Рено» — 32; 7. «Альфа Таури» — 13; 8. «Альфа Ромео» — 2; 9. «Хаас» — 1; 10. «Уильямс» — 0.

Напомним, что пятый этап Формулы-1 Гран-при 70-летия примет 9 августа также английский Сильверстоун.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире на территории Украины Гран-при Великобритании.

Фото Twitter Formula 1

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