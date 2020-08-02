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Спорт

Травма Вербича: в «Динамо» назвали сроки восстановления ведущего футболиста (фото)

15:22 2 августа 2020
Беньямин Вербич

Ведущий футболист «Динамо» Беньямин Вербич, которому 29 июля сделали операцию в одной их клиник Мюнхена, вернулся в Киев и приступил к реабилитации.

«Киев», — написал Беньямин в Instagram, поделившись фото из салона самолета перед вылетом из Германии в столицу Украины.

О том, сколько времени понадобится футболисту сборной Словении, который в прошлом чемпионате Украины забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи, для возвращения в строй, рассказал врач «Динамо» Андрей Шморгун

«Беньямину прооперировали паховые кольца, сделали операцию по удалению сетки — это так называемая грыжа спортсмена. Оперативное вмешательство прошло успешно, он вернулся в Киев и проходит реабилитацию.

Где-то через несколько недель Вербич сможет приступить к беговой работе и заниматься с мячом, а к полноценному тренировочному процессу сможет вернуться ориентировочно через месяц", — цитирует Андрея Шморгуна официальный сайт ФК «Динамо».

Таким образом, 26-летний Вербич пропустит не только старт чемпионата страны (первый тур — 22 августа), но и поединок за Суперкубок Украины против «Шахтера» (25 августа на «Олимпийском»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что новым главным тренером «Динамо» стал Мирча Луческу.

Фото ФК «Динамо»

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