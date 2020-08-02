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«Надо просто совесть иметь»: Суркис жестко ответил на выпады Блохина после назначения Луческу (видео)
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис публично ответил легенде клуба Олегу Блохину, назвавшему назначение экс-наставника «Шахтера» на пост главного тренера «бело-синих» плевком в лицо.
«Ему же был предоставлен шанс. При покупке футболистов на 70 млн евро в одно трансферное окно. А команда заняла четвертое место. Почему он об этом не говорит?
Если он мне послал вызов, я бы хотел ответить. Не обижая его, не оскорбляя.
Но хотел бы напомнить ему, для того, чтобы занять пост тренера сборной, он перешел из коммунистической партии в СДПУ. Значит, он по дороге тоже кого-то предал. Второе. Он бросил сборную через две минуты после разговора со мной. Да, мне надо было назначать кого-то тренером «Динамо». Я обратился к Олегу Владимировичу. Ровно одну минуту он думал. Он не пошел, а побежал в федерацию, где он сейчас верно служит. И разорвал контракт.
Команда заняла четвертое место, а он после этого пришел ко мне за компенсацией. И я ее ему выплатил. Надо просто совесть иметь", — заявил Игорь Суркис в программе «Мага» на телеканале «112 Украина».
Напомним, что Олег Блохин выиграл с «Динамо» 18 (!) трофеев и «Золотой мяч» лучшего футболиста Европы. В 2012--2014 годах он тренировал родной клуб, уйдя в отставку после поражения от «Шахтера».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Мирчу Луческу представили главным тренером «Динамо».
Фото ФК «Динамо»1627
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