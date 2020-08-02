- 18:39 В столице Ливана прогремел мощный взрыв: первое видео
- 18:37 «Ни обожания, ни гнева, ни даже скуки»: психолог оценила выступление Лукашенко
- 18:21 Киевское «Динамо» отдает футболиста в Россию
- 18:15 Аварий меньше не стало: опубликована неожиданная статистика о причинах ДТП в Украине
- 18:08 Фокин согласился работать с Кравчуком в ТКГ
- 17:30 Рабство в XXI веке: сотню «провинившихся» чеченцев вывезли из Москвы «на перевоспитание»
- 16:56 Генералу СБУ Шайтанову продлили арест
- 16:56 Перенесшая инсульт Елена Кондулайнен в больнице получила серьезную травму
- 16:55 Главарь оккупированного Крыма Аксенов помогал Гиркину на Донбассе: перехвачены записи переговоров
- 16:38 «Когда попросили надеть маску»: покупатель устроил драку с охранником супермаркета и стал звездой сети
- 16:12 "Деньги не пахнут": украинский дипломат негодует из-за свободного въезда россиян в Черногорию
- 15:54 У вас вся страна "своих": видео перепалки волонтеров с Арахамией стало вирусным в сети
Хозяин-барин: легенда футбола уволил себя с поста главного тренера (фото, видео)
Лучший футболист Румынии ХХ века, экс-полузащитник «Барселоны» и «Реала» 55-летний Георге Хаджи покинул пост главного тренера «Вииторула». Все бы ничего, но именно легендарный экс-игрок по прозвищу Карпатский Марадона — владелец клуба из Констанцы. Взял да и уволил сам себя. Ранее киевское «Динамо» объявило об отставке Алексея Михайличенко.
Отметим, что Хаджи возглавлял «Вииторул» с 2014 года. Под его началом скромный клуб выиграл чемпионат Румынии-2016/2017, Кубок страны-2018/2019 и национальный Суперкубок- 2019. При этом все трофеи были первыми в истории команды.
Как сообщает gsp.ro, Хаджи продолжит работать в Академии футбола имени… Георги Хаджи, где вместе с техническим директором будет координировать техническую концепцию Центра для детей и юношей. Кстати, один из самых известных воспитанников академии — 21-летний сын звезды футбола Янис Хаджи — защищает цвета шотландского «Рейнджерс» и сборной Румынии.
Георге Хаджи с сыном Янисом
Напомним, что именно точный удар Хаджи-старшего (с помощью рикошета) в феврале 1987 года в Монако принес румынской «Стяуа» победу в матче за Суперкубок Европы с киевском «Динамо» (1:0).
А под руководством нынешнего наставника «Динамо» Мирчи Луческу Георге Хаджи побеждал в составе турецкого «Галатасарая» в Кубке УЕФА и Суперкубке Европы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сын Георге Хаджи забил гол за сборную Румынии прямым ударом с углового.
Фото gsp. ro647
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!