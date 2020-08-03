- 18:39 В столице Ливана прогремел мощный взрыв: первое видео
- 18:37 «Ни обожания, ни гнева, ни даже скуки»: психолог оценила выступление Лукашенко
- 18:21 Киевское «Динамо» отдает футболиста в Россию
- 18:15 Аварий меньше не стало: опубликована неожиданная статистика о причинах ДТП в Украине
- 18:08 Фокин согласился работать с Кравчуком в ТКГ
- 17:30 Рабство в XXI веке: сотню «провинившихся» чеченцев вывезли из Москвы «на перевоспитание»
- 16:56 Генералу СБУ Шайтанову продлили арест
- 16:56 Перенесшая инсульт Елена Кондулайнен в больнице получила серьезную травму
- 16:55 Главарь оккупированного Крыма Аксенов помогал Гиркину на Донбассе: перехвачены записи переговоров
- 16:38 «Когда попросили надеть маску»: покупатель устроил драку с охранником супермаркета и стал звездой сети
- 16:12 "Деньги не пахнут": украинский дипломат негодует из-за свободного въезда россиян в Черногорию
- 15:54 У вас вся страна "своих": видео перепалки волонтеров с Арахамией стало вирусным в сети
«Мариуполь» представил нового главного тренера (фото)
В понедельник, 3 августа, футбольный клуб «Мариуполь», занявший в чемпионате Украины восьмое место и проигравший финал плей-офф за путевку в Лигу Европы, объявил о назначении нового главного тренера команды. Место ушедшего в отставку Александра Бабича занял 42-летний Остап Маркевич — сын экс-наставника «Карпат», «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирона Маркевича. Контракт со специалистом рассчитан на один сезон.
Остап Маркевич и первый вице-президент ФК «Мариуполь» Андрей Санин после подписания контракта
Отметим, что Остап Маркевич родился 4 апреля 1978 года. Выступал за «Карпаты-2» (Львов). Был тренером в футбольной школе отца, Мирона Маркевича, в Винниках. Работал в структуре ФК «Вильярреал» (Испания). В 2016—2019 годах тренировал «Вильярреал» U-20, вместе с которым выиграл серебряные медали чемпионата Испании. С июня по октябрь 2019 года работал главным тренером «Агробизнеса» (Хмельницкая область), а позже возглавил одесский «Черноморец».
Остап Маркевич уже познакомился с командой и провел первую тренировку.
Отметим, что после окончания сезона «Мариуполь» покинули несколько опытных исполнителей — Руслан Фомин, Павел Полегенько, Игорь Тищенко, Сергей Яворский и Валерий Федорчук.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что новым наставником «Динамо» стал Мирча Луческу.
Фото ФК «Мариуполь»224
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!