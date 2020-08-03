27.63 / 27.88 32.25 / 32.75
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Четырехкратный олимпийский чемпион сыграл свадьбу в особый день (фото)

15:09 3 августа 2020
Дарио Колонья с женой

Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 34-летний швейцарец Дарио Колонья женился. Избранницей знаменитого спортсмена стала 30-летняя Лаура Бухер, с которой он встречался с 2009 года. Фото со свадьбы, которая состоялась 1 августа на островах Бриссаго (озеро Лаго-Маджоре) на юге Швейцарии в национальный праздник — День конфедерации, он выложил на своей странице в Instagram.

«Когда мы познакомились 11 лет назад, Дарио еще не был титулованным спортсменом. Да и СМИ о лыжных гонках писали не на первых страницах. Да, я знала, что он занимается беговыми лыжами, выиграл чемпионат мира U23, участвует в Кубке мира. Прорыв Дарио совершил лишь через несколько месяцев после нашей встречи. Но его золотые олимпийские медали — ни первая, ни вторая, ни третья, ни четвертая — никак не повлияли на нашу любовь. И это главное», — рассказала в интервью blick.ch Лаура Бухер.

Добавим, что Дарио Колонья — не только четырехкратный олимпийский чемпион, но и чемпион мира 2013 года в скиатлоне. Он по четыре раза завоевывал Кубок мира, малый Кубок мира в дистанционных гонках, а также четырежды выиграл престижную лыжную многодневку «Тур де Ски». Колонья — один из трех четырехкратных олимпийских чемпионов в истории Швейцарии (наряду с гимнастом Жоржем Мизом и прыгуном с трамплина Симоном Амманом).

Дарио Колонья — один из трех четырехкратных олимпийских чемпионов в истории Швейцарии

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший футболист Маркус Ряйкконен сыграл свадьбу с премьер-министром своей страны.

Фото Instagram

793

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

взрыв

В столице Ливана прогремел мощный взрыв: первое видео

Рыба на крючке

Попавшаяся на крючок крупная рыба утопила рыбака в Закарпатье

Александр Лукашенко

«Ни обожания, ни гнева, ни даже скуки»: психолог оценила выступление Лукашенко

Мохаммед Кадири

Киевское «Динамо» отдает футболиста в Россию

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер