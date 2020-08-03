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Спорт

«Шахтер» готовил Луческу сюрприз к юбилею: все испортил переход румына в «Динамо» (фото)

17:14 3 августа 2020
Мирча Луческу

Чемпион Украины «Шахтер» готовил открытие памятника знаменитому экс-тренеру команды Мирче Луческу к 75-летию специалиста (29 июля), но все планы горняков перечеркнул переход румына в киевское «Динамо», сообщает «Профутбол».

Сообщается, что еще в 2015 году «Шахтер» объявил, что установит памятник тренеру возле «Донбасс-Арены» после возвращения в Донецк, а самому Мирче Луческу подарили тогда миниатюрную копию.

По информации источника, объект уже изготовлен и находится на клубной базе в столице. В качестве доказательства источник приводит скрытый объект на базе «Шахтера», который впервые попал в кадр во время записи интервью с нынешним наставником горняков Луишем Каштру в июне.

Напомним, что за 12 лет работы в «Шахтере» Мирча Луческу завоевал с командой 22 трофея, в частности, выиграл в 2009-м Кубок УЕФА.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» провело презентацию Мирчи Луческу.

Фото ФК «Динамо», «Профутбол»

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