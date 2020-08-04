- 18:39 В столице Ливана прогремел мощный взрыв: первое видео
- 18:37 «Ни обожания, ни гнева, ни даже скуки»: психолог оценила выступление Лукашенко
- 18:21 Киевское «Динамо» отдает футболиста в Россию
- 18:15 Аварий меньше не стало: опубликована неожиданная статистика о причинах ДТП в Украине
- 18:08 Фокин согласился работать с Кравчуком в ТКГ
- 17:30 Рабство в XXI веке: сотню «провинившихся» чеченцев вывезли из Москвы «на перевоспитание»
- 16:56 Генералу СБУ Шайтанову продлили арест
- 16:56 Перенесшая инсульт Елена Кондулайнен в больнице получила серьезную травму
- 16:55 Главарь оккупированного Крыма Аксенов помогал Гиркину на Донбассе: перехвачены записи переговоров
- 16:38 «Когда попросили надеть маску»: покупатель устроил драку с охранником супермаркета и стал звездой сети
- 16:12 "Деньги не пахнут": украинский дипломат негодует из-за свободного въезда россиян в Черногорию
- 15:54 У вас вся страна "своих": видео перепалки волонтеров с Арахамией стало вирусным в сети
Ястремская отметила возвращение на корт победой над третьей ракеткой Испании (видео)
В ночь на вторник, 4 августа, вторая ракетка Украины (25-я в мире) Даяна Ястремская сыграла свой первый матч на турнирах WTA после длительной паузы, вызванной пандемией коронавируса (еще в феврале она уступила в 1/8 финала состязаний в Дохе экс-первой ракетке мира Гарбинье Мугурусе).
В поединке первого круга соревнований в Палермо (Италия) с призовым фондом 163,103 тысячи евро украинка, отметившая 15 мая 20-летие, в упорной борьбе за 1 час и 45 минут сломила сопротивление третьей ракетки Испании Сары Соррибес-Тормо (83-я в мире) — 6:3, 6:4. При этом во втором сете Даяна, казалось, безнадежно проигрывала — 0:4, но умудрилась взять шесть (!) геймов подряд и довела дело до победы.
Первый после карантина успех принес Ястремской, опубликовавшей недавно фото топлес ради борьбы с расизмом, скромные 2 тысячи 540 евро. В матче за путевку в третий круг одесситка сразится с сильнейшей в противостоянии между словенкой Тамарой Зиданшек (71-я) и Осиан Доден из Франции (116-я).
Кстати, Ястремская сыграет на турнире в Палермо и в парном разряде. Компанию Даяне составит Иоана-Ралука Олару из Румынии (для них это будет первый совместный опыт в паре). Первым соперницами украинско-румынской пары станут Аранта Рус из Нидерландов и Тамара Зиданшек из Словении.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Элина Свитолина выиграла выставочный турнир в Германии.
Фото Jessie 48151
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!