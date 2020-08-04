Легендарный вратарь Касильяс, перенесший инфаркт, завершил карьеру: лучшие сэйвы (фото, видео)

Один из лучших вратарей в истории футбола, 39-летний экс-голкипер «Реала», «Порту» и сборной Испании Икер Касильяс, перенесший в мае прошлого года инфаркт, объявил об окончании звездной карьеры, за которую он сыграл 1039 (!) матчей. По информации издания Marca, в ближайшее время он станет советником президента Королевского клуба Флорентино Переса.

«Важен путь, который ты проходишь, и люди, которые тебя окружают, а не итог, к которому ты приходишь, потому что путь сопровождается работой и усилиями.

Думаю, я могу сказать, без каких-либо сомнений, что о моем пути и итоге карьеры можно только мечтать", — написал Икер Касильяс в Twitter.

Напомним, что Касильяс — чемпион мира и двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании (167 матчей!). В футболке «Реала» вратарь провел 725 матчей, после чего в 2015 году перешел в португальский «Порту». В его послужном списке три победы в Лиге чемпионов и два успеха в Суперкубке УЕФА. Касильяс пять раз выигрывал чемпионат Испании, четырежды Суперкубок страны и трижды национальный Кубок. В коллекции испанца также триумфы в Межконтинентальном кубке, клубном чемпионате мира, чемпионате, Кубке и Суперкубке Португалии.

Во вратарском свитере «Реала» Икер Касильяс завоевал 19 (!) трофеев

Икер — один из трех человек в мировом футболе, выигрывавших чемпионат мира, чемпионат Европы и Лигу чемпионов в качестве капитана (наряду с немцем Францем Беккенбауэром и французом Дидье Дешамом).

Лучшие сэйвы в карьере Икера Касильяса

В браке со спортивной телеведущей Сарой Карбонеро легенда футбола воспитывают двух сыновей — 6-летнего Мартина и 4-летнего Лукаса.

Сара и Икер с сыновьями Мартином и Лукасом

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у жены Икера Касильяса обнаружили рак.

Фото Instagram

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