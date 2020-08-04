- 18:21 Киевское «Динамо» отдает футболиста в Россию
- 18:15 Аварий меньше не стало: опубликована неожиданная статистика о причинах ДТП в Украине
- 18:08 Фокин согласился работать с Кравчуком в ТКГ
- 17:30 Рабство в XXI веке: сотню «провинившихся» чеченцев вывезли из Москвы «на перевоспитание»
- 16:56 Генералу СБУ Шайтанову продлили арест
- 16:56 Перенесшая инсульт Елена Кондулайнен в больнице получила серьезную травму
- 16:55 Главарь оккупированного Крыма Аксенов помогал Гиркину на Донбассе: перехвачены записи переговоров
- 16:38 «Когда попросили надеть маску»: покупатель устроил драку с охранником супермаркета и стал звездой сети
- 16:12 "Деньги не пахнут": украинский дипломат негодует из-за свободного въезда россиян в Черногорию
- 15:54 У вас вся страна "своих": видео перепалки волонтеров с Арахамией стало вирусным в сети
- 15:53 Заводил разговор о политике и требовал не молчать: выяснились новые подробности захвата банка в центре Киева
- 15:46 Легендарный вратарь Касильяс, перенесший инфаркт, завершил карьеру: лучшие сэйвы
Легендарный вратарь Касильяс, перенесший инфаркт, завершил карьеру: лучшие сэйвы (фото, видео)
Один из лучших вратарей в истории футбола, 39-летний экс-голкипер «Реала», «Порту» и сборной Испании Икер Касильяс, перенесший в мае прошлого года инфаркт, объявил об окончании звездной карьеры, за которую он сыграл 1039 (!) матчей. По информации издания Marca, в ближайшее время он станет советником президента Королевского клуба Флорентино Переса.
«Важен путь, который ты проходишь, и люди, которые тебя окружают, а не итог, к которому ты приходишь, потому что путь сопровождается работой и усилиями.
Думаю, я могу сказать, без каких-либо сомнений, что о моем пути и итоге карьеры можно только мечтать", — написал Икер Касильяс в Twitter.
Напомним, что Касильяс — чемпион мира и двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании (167 матчей!). В футболке «Реала» вратарь провел 725 матчей, после чего в 2015 году перешел в португальский «Порту». В его послужном списке три победы в Лиге чемпионов и два успеха в Суперкубке УЕФА. Касильяс пять раз выигрывал чемпионат Испании, четырежды Суперкубок страны и трижды национальный Кубок. В коллекции испанца также триумфы в Межконтинентальном кубке, клубном чемпионате мира, чемпионате, Кубке и Суперкубке Португалии.
Во вратарском свитере «Реала» Икер Касильяс завоевал 19 (!) трофеев
Икер — один из трех человек в мировом футболе, выигрывавших чемпионат мира, чемпионат Европы и Лигу чемпионов в качестве капитана (наряду с немцем Францем Беккенбауэром и французом Дидье Дешамом).
Лучшие сэйвы в карьере Икера Касильяса
В браке со спортивной телеведущей Сарой Карбонеро легенда футбола воспитывают двух сыновей — 6-летнего Мартина и 4-летнего Лукаса.
Сара и Икер с сыновьями Мартином и Лукасом
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у жены Икера Касильяса обнаружили рак.
Фото Instagram188
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!