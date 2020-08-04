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Спорт

Киевское «Динамо» отдает футболиста в Россию

18:21 4 августа 2020
Мохаммед Кадири

Киевское «Динамо», продолжающее подготовку к сезону под началом нового главного тренера Мирчи Луческу, расстается с одним из своих футболистов. 24-летний полузащитник из Ганы Мохаммед Кадири на правах аренды перейдет в российский «Арсенал», сообщает телеграм-канал Artеm Frankov official.

Кстати, несколько дней назад сам ганец в переписке с фанатами в соцсетях намекнул на свою возвращение в «Арсенал». Отметим, что именно за команду из Тулы, занявшую в прошлом сезоне в РПЛ 13-е место, футболист выступал до перехода в «Динамо».

В прошлом сезоне Кадири провел 16 матчей во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей (а еще красной карточкой) и завоевав с командой Суперкубок и Кубок Украины.

Отметим, что в пятницу, 7 августа, «Динамо» на своей учебно-тренировочной базе в Конче-Заспе проведет спарринг с одним из лидеров второй лиги «Вересом» из Ровно, который недавно уступил «Шахтеру».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард «Олимпика» Виталий Балашов подписал контракт с российским «Тамбовом».

Фото ФК «Динамо»

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