Экс-футболист сборной Украины Селезнев женился на россиянке (фото)

Один из лучших бомбардиров в истории сборной Украины 35-летний Евгений Селезнев, расставшийся с первой женой, во вторник, 4 августа, в Печерском ЗАГСе Киева оформил брак со своей новой возлюбленной — 36-летней россиянкой Екатериной Беловой. Об этом сам футболист турецкого «Бурсаспор» сообщил в Instagram.

Напомним, что чемпион Украины, обладатель Кубка страны и Кубка УЕФА, а также Кубка и Суперкубка Турции Евгений Селезнев с 2006 года состоял в браке с красавицей Аллой. У футболиста подрастает 13-летний сын Руслан, татуировку с именем которого форвард целует после каждого своего гола.

Евгений с сыном Русланом

Кстати, экс-форвард «Шахтера», «Арсенала», «Днепра», российской «Кубани» и испанской «Малаги» — седьмой бомбардир в истории сборной Украины (11 мячей в 58 матчах), дважды становившийся лучшим голеадором чемпионата страны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что распался брак нападающего сборной Украины Артема Кравца.

Фото Instagram

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