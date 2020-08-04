Известный украинский футболист дисквалифицирован за договорные матчи

Бывший футболист «Волыни», донецкого «Металлурга», «Мариуполя», «Арсенала-Киев» и «Львова» Александр Насонов, в активе которого 26 матчей в футболке молодежной сборной Украины, дисквалифицирован за договорные матчи в Молдове.

Федерация футбола страны (FMF) вынесла вердикт трех игрокам клуба «Сперанца». Кроме 28-летнего Насонова, отстраненного от футбола на один год, наказанию подверглись Михай Болун и родившийся в Севастополе сын экс-футболиста «Динамо», «Таврии» и ряда других украинских клубов Александра Гуйганова — Матвей Гуйганов. Всем этим игрокам также запрещен доступ на любые стадионы в Республике Молдова, сообщает moldfootball.com. При рассмотрении дела были изучены данные, предоставленные УЕФА. При этом клуб «Сперанца», занимающий в чемпионате Молдовы седьмое место, получил предупреждение.

Кстати, поскольку дисквалификация вступает в силу 5 августа, Насонов, Болун и Гуйганов накануне вышли на поле и помогли «Сперанце» обыграть в гостях «Кодру» (1:0).

Отметим, что за годы выступлений в чемпионате Украины родившийся в Киеве Александр Насонов провел 158 поединков. По иронии судьбы, свой единственный в профессиональной карьере гол футболист забил в чемпионате Молдовы неделю назад.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 20 украинских футболистов и тренеров подверглись пожизненной дисквалификации за «договорняки» в Армении.

Фото ФК «Львов»

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