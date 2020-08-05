Двукратная чемпионка Европы в беге на 800 метров Наталья Прищепа (после замужества — Кроль), дисквалифицированная накануне на 20 месяцев за применение запрещенного препарата, рассказала, как допинг попал в ее организм (из-за отстранения 25-летняя спортсменка из Ровно пропустить в 2021 году Олимпийские игры в Токио).

«Все просто. Находясь на маникюре, почувствовала себя плохо. У меня существенно поднялось давление, — цитирует Наталью Прищепу glavcom.ua. — Это при том, что в последние четыре года была ​тенденция, что давление наоборот падало. У украинцев каков менталитет? Что-то заболело — не к врачу обращаемся, а до последнего стараемся лечиться собственными силами. Пошел в аптеку, спросил у фармацевта и купил таблетки, которые тот посоветовал, — вот и все.

К сожалению, я не исключение. Признаюсь, когда давление подскочило, немного запаниковала. Поэтому попросила в аптеке какое-то простое средство, в котором нет кучи составляющих. Мне посоветовали каптопрес — таблетки, которые стоят 20 гривен. Бабушки их горстями пьют. На месте проверила, что само вещество каптоприл не входит в список запрещенных. Но не заметила или в том состоянии не уделила достаточно внимания другой составляющей — тому самому гидрохлортиазиду. Мне даже не было известно, что это мочегонное средство и тем более, что оно запрещено. Собственно, на собственной глупости и попалась".

25-летняя Наталья Прищепа — двукратная чемпионка Европы в беге на 800 метров

Также знаменитая спортсменка из Ровно рассказала, почему не стала подавать апелляцию. Заодно Наталья посетовала на то, что осталась одна со своими проблемами. Но даже без помощи национальной федерации спортсменка не собирается опускать руки и намерена вернуться в большой спорт.

«Если бы я жила в США или выступала за американцев, то варианты были бы. Но я представляю Украину, поэтому вариантов нет — только дисквалификация. Не я такая первая и, к сожалению, не я последняя. Похожий путь проходили атлеты и до меня. Это наша реальность. За нами не стоит никто. Если твоя проба положительная, шансов защититься не будет.

А ведь большая разница между тем, когда за спортсменом стоит национальная федерация и ее адвокаты, и совсем другое, когда атлет защищается сам, нанимая юристов собственными усилиями. ФЛАУ считает, что спортсмена, у которого возникли проблемы с нарушением антидопинговых правил, защищать не надо. Нас списывают, как отработанный материал.

Конечно, я не собираюсь уходить из спорта. Когда стало понятно, что Олимпийские игры перенесут на 2021 год, тешила себя надеждой, что мне дадут не более года дисквалификации. Но случилось худшее: меня отстранили на срок, который не позволяет стартовать в Токио и в следующем году. Но ничего — жизнь продолжается, Я еще достаточно молода и буду бороться за путевку на следующую Олимпиаду", — добавила спортсменка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Наталья Прищепа вышла замуж за чемпиона мира по кикбоксингу.

Фото Getty Images, Instagram

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