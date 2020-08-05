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Спорт

Рванули в Россию: два украинца помогают Поветкину готовится к чемпионскому бою с Уайтом (фото)

14:11 5 августа 2020
Игорь Шевадзуцкий и Владислав Сиренко

Известные украинские боксеры, 25-летний тяжеловес Владислав Сиренко (14 побед, 13 из них — нокаутом), продливший в прошлые выходные свою беспроигрышную серию на профессиональном ринге, и 30-летний супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (4 победы, все — нокаутом) прибыли в лагерь россиянина Александра Поветкина (35 побед, 24 из них — нокаутом, 2 поражения, 1 ничья) в подмосковном Чехове. Об этом на своей странице в Facebook сообщил отец Сиренко — Геннадий.

Украинские боксеры Игорь Шевадзуцкий (третий слева) и Владисла Сиренко (третий справа) в тренировочном лагере россиянина Александра Поветкина (в центре)

«Очень рады встрече с нашими друзьями из команды Povetkin team!», — написал Сиренко-старший.

Под Москвой украинцы помогают Русскому Витязю, у которого недавно родился сын, готовится к бою против обязательного претендента на пояс чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC британца Диллиана Уайта (26 побед, 18 из них нокаутом, 1 поражение). Как известно, поединок Уайт — Поветкин состоится 22 августа в английском Брентвуде.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Владислав Сиренко в первом же раунде «вырубил» чемпиона Италии.

Фото Facebook

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