Может укусить: соперник Тайсона застрахует уши перед боем легенд (фото, видео)

Менеджер бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Роя Джонса-младшего (66 побед, 47 из них нокаутом, 9 поражений) Жолт Барна твердо намерен застраховать уши своего клиента перед боем с легендарным Майком Тайсоном (50 побед, 44 из них — нокаутом, 6 поражений), решившим возобновить карьеру ради нескольких выставочных поединков.

«Менеджер Роя Джонса-младшего Жолт Барна объявляет тендер для страховых компаний, чтобы застраховать уши Роя Джонса-младшего в бою с Майком Тайсоном, — говорится в официальной публикации Roy Jones Jr Boxing Russia. — Он ищет партнера, который готов сделать это! Учитывая, что в июне 1997 года во время боя Тайсон откусил кусочек уха Эвандеру Холифилду, менеджер решил предусмотреть подобный казус.

Напомним, после того, как Тайсон травмировал соперника, его дисквалифицировали и оштрафовали на 3 миллиона долларов. Барна не хочет повторения такой истории и предлагает поучаствовать в тендере!"

Момент укуса Майком Тайсоном Эвандера Холифилда стал историческим

Напомним, что бой между американскими легендами — бокса 54-летним Майком Тайсоном по прозвищу Железный Майк и 51-летним Роем Джонсом-младшим, имеющим гражданство России, — состоится 12 сентября в Калифорнии.

По информации издания The Sun, бывших спортсменов обяжут надеть шлемы и перчатки весом 18 унций для безопасности боксеров. Также организаторы восьмираундового поединка настоятельно рекомендуют соперникам избегать нокаута.

Добавим, что последний поединок Майка Тайсона прошел в июне 2005-го, когда он проиграл техническим нокаутом своему малоизвестному соотечественнику Кевину Макбрайду. Джонс же покинул ринг победителем, в феврале 2018-го оказавшись сильнее американца Скотта Сигмона в бою за малозначимый титул чемпиона мира по версии WBU.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Майк Тайсон стал зачинщиком массовой драки на турнире рестлеров.

Фото Getty Images, РИА Новости

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