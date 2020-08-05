«Заря» выступила с заявлением по Скрипнику и усилилась четырьмя новичками (фото)

Бронзовый призер чемпионата Украины луганская «Заря», которой предстоит старт в групповом турнире Лиги Европы, официально подтвердил, что главный тренер Виктор Скрипник продолжит работу с подопечными.

«Команда тренируется на базе в районе Великий Луг под руководством главного тренера Виктора Скрипника. — цитирует официальный сайт «Зари» генерального директора клуба Станислава Оганова. — Футболисты собрались на учебно-тренировочной базе 2 августа и приступили к тренировкам.

Запланированы два спарринга. 11 августа мы сыграем с «Днепром-1», а 15 августа — с футбольным клубом «Мариуполь».

Хочу опровергнуть все слухи относительно смены тренерского штаба. Главным тренером команды был и есть Виктор Анатольевич Скрипник. Помощники его тоже работают на своих же местах, как и раньше. Много было разных слухов, но они так и остались слухами.

Могу официально заявить, если к нашему действующему футболисту или тренеру, который официально находится у нас на контракте, появляется интерес со стороны другого клуба, то нам заблаговременно должно прийти официальное письмо с предложением от этого клуба. После этого начинаются переговоры. Такие переговоры были проведены нами, к примеру, с Евгением Чеберко и Богданом Михайличенко. Все проходило по официально согласованной процедуре.

Официального письма от «Днепра-1» по переходу Виктора Скрипника не поступало. Все остальное — слухи.

Официально заявляю, что ФК «Заря» (Луганск) не подписывал никакого контракта с Александром Бабичем и другими тренерами. Это тоже лишь слухи.

В завершение скажу, что у Виктора Скрипника действующий контракт с «Зарей» до июня 2022 года, то есть, еще два года. По этому поводу комментировать больше нечего. Считаю вопрос закрытым".

Напомним, что ранее в СМИ чуть ли не решенным вопросом называли переход Скрипника в «Днепр-1» вместо Дмитрия Михайленко, а пост тренера в луганской команде якобы должен был занять ушедший из «Мариуполя» Александр Бабич. Но в итоге и Михайленко, и Скрипник остались в своих клубах (по неофициальной версии, клуб из Днепра не решился заплатить «Заре» 500 тысяч евро за расторжение контракта с тренером), а Бабич может трудоустроится в ближайшее время. Но точно не в «Заре».

Отметим, что после окончания сезона «Зарю» покинули Богдан Михайличенко, перешедший в бельгийский «Андерлехт», Евгений Чеберко, перебравшийся в австрийский ЛАСК, а также Александр Тымчик и Богдан Леднев, которые вернулись в киевское «Динамо» после аренды. Кроме того, легендарный капитан команды Никита Каменюка завершил карьеру и стал помощником тренера «Зари» U19.

В то же время новичками луганского клуба уже стали 24-летний бразильский защитник Жуниньо из македонского «Вардара», 23-летний экс-полузащитник «Днепра», бельгийского «Антверпена» и «Карпат» Егор Назарина, 24-летний экс-защитник молодежной сборной Израиля Максим Гречкин из «Бейтара» (аренда) и бывший нападающий «Черноморца» 21-летний Денис Янаков, контракт которого принадлежал «Динамо».

Новички «Зари» — бразилец Жуниньо и Егор Назарина

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что главным тренером «Динамо» стал экс-наставник «Шахтера» Мироча Луческу.

Фото ФК «Заря»



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