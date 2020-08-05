- 20:15 «Заря» выступила с заявлением по Скрипнику и усилилась четырьмя новичками
- 20:04 Под Киевом сгорела фура с посылками
- 20:03 Преображение Господне: как католики отмечают этот праздник
- 19:55 Разрушенный взрывом порт в Бейруте показали на снимках со спутника
- 19:46 «Шахтер» — «Вольфсбург» — 0:0: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 19:32 Жарко и ветрено: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели
- 19:22 Кино под открытым небом и выставка в «Софии Киевской»: куда сходить в Киеве в выходные
- 19:18 Коронавирус атаковал сотрудников Высшего антикоррупционного суда Украины
- 19:18 Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Вольфсбург»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 19:17 Живущая в Бейруте украинка рассказала о взрыве
- 18:49 На Донетчине задержали боевика батальона «Восток», воевавшего в районе Донецкого аэропорта
- 18:40 У Ермака заявили, что работа Фокина в ТКГ еще под вопросом
«Заря» выступила с заявлением по Скрипнику и усилилась четырьмя новичками (фото)
Бронзовый призер чемпионата Украины луганская «Заря», которой предстоит старт в групповом турнире Лиги Европы, официально подтвердил, что главный тренер Виктор Скрипник продолжит работу с подопечными.
«Команда тренируется на базе в районе Великий Луг под руководством главного тренера Виктора Скрипника. — цитирует официальный сайт «Зари» генерального директора клуба Станислава Оганова. — Футболисты собрались на учебно-тренировочной базе 2 августа и приступили к тренировкам.
Запланированы два спарринга. 11 августа мы сыграем с «Днепром-1», а 15 августа — с футбольным клубом «Мариуполь».
Хочу опровергнуть все слухи относительно смены тренерского штаба. Главным тренером команды был и есть Виктор Анатольевич Скрипник. Помощники его тоже работают на своих же местах, как и раньше. Много было разных слухов, но они так и остались слухами.
Могу официально заявить, если к нашему действующему футболисту или тренеру, который официально находится у нас на контракте, появляется интерес со стороны другого клуба, то нам заблаговременно должно прийти официальное письмо с предложением от этого клуба. После этого начинаются переговоры. Такие переговоры были проведены нами, к примеру, с Евгением Чеберко и Богданом Михайличенко. Все проходило по официально согласованной процедуре.
Официального письма от «Днепра-1» по переходу Виктора Скрипника не поступало. Все остальное — слухи.
Официально заявляю, что ФК «Заря» (Луганск) не подписывал никакого контракта с Александром Бабичем и другими тренерами. Это тоже лишь слухи.
В завершение скажу, что у Виктора Скрипника действующий контракт с «Зарей» до июня 2022 года, то есть, еще два года. По этому поводу комментировать больше нечего. Считаю вопрос закрытым".
Напомним, что ранее в СМИ чуть ли не решенным вопросом называли переход Скрипника в «Днепр-1» вместо Дмитрия Михайленко, а пост тренера в луганской команде якобы должен был занять ушедший из «Мариуполя» Александр Бабич. Но в итоге и Михайленко, и Скрипник остались в своих клубах (по неофициальной версии, клуб из Днепра не решился заплатить «Заре» 500 тысяч евро за расторжение контракта с тренером), а Бабич может трудоустроится в ближайшее время. Но точно не в «Заре».
Отметим, что после окончания сезона «Зарю» покинули Богдан Михайличенко, перешедший в бельгийский «Андерлехт», Евгений Чеберко, перебравшийся в австрийский ЛАСК, а также Александр Тымчик и Богдан Леднев, которые вернулись в киевское «Динамо» после аренды. Кроме того, легендарный капитан команды Никита Каменюка завершил карьеру и стал помощником тренера «Зари» U19.
В то же время новичками луганского клуба уже стали 24-летний бразильский защитник Жуниньо из македонского «Вардара», 23-летний экс-полузащитник «Днепра», бельгийского «Антверпена» и «Карпат» Егор Назарина, 24-летний экс-защитник молодежной сборной Израиля Максим Гречкин из «Бейтара» (аренда) и бывший нападающий «Черноморца» 21-летний Денис Янаков, контракт которого принадлежал «Динамо».
Новички «Зари» — бразилец Жуниньо и Егор Назарина
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что главным тренером «Динамо» стал экс-наставник «Шахтера» Мироча Луческу.
Фото ФК «Заря»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!