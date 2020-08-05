«Интер» с рекордом Лукаку пробился в ¼ финала: видеообзоры матчей Лиги Европы

В среду, 5 августа, по итогам поединков в Киеве, Манчестере, Копенгагене и Гельзенкирхене определился квартет участников четвертьфинала Лиги Европы (как известно финальный турнир с участием восьми клубов пройдет с 10 по 21 августа в Германии).

Компанию полпреду Украины «Шахтеру» в борьбе за трофей составят английский «Манчестер Юнайтед», датский «Копенгаген» и итальянский «Интер», который из-за пандемии коронавируса в отличие от других команд сыграл против «Хетафе» только один поединок на нейтральном поле (на арене «АуфШальке» в Гельзенкирхене).

Лига Европы. 1/8 финала

«Шахтер» (Украина) — «Вольфсбург» (Германия) — 3:0 (Мораес, 89, 90+3, Соломон, 90+1). Первый матч — 2:1.

«Копенгаген» (Дания) — «Истанбул Башакшехир» (Турция) — 3:0 (Винд, 4, 52, с пенальти, Фальк, 62). Первый матч — 0:1.

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — ЛАСК (Австрия) — 2:1 (Лингард, 57, Марсьяль, 88 — Визингер, 55). Первый матч — 5:0.

0:1 Визингер (55-я мин.)

1:1 Лингард (57-я мин.)

2:1 Марсьяль (88-я мин.)

«Интер» (Италия) — «Хетафе» (Испания) — 2:0 (Лукаку, 33, Эриксен, 83). На 76-й минуте Молина («Хетафе») не реализовал пенальти.

Форвард-гренадер «Интера» Ромелу Лукаку (на фото) не только отметился своим 30-м голом в сезоне, но и поразил ворота соперника в восьмом (!) подряд поединке Лиги Европы (три матча за «Интер» в этом сезоне и пять игр за «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2014/2015). Тем самым бельгиец повторил рекорд турнира, установленный легендарным англичанином Аланом Ширером в 2005 году, когда состязание еще называлось Кубок УЕФА.

Кстати, на 76-й минуте у испанцев был шикарный шанс уйти от поражения, но Хохе Молина с пенальти пробил мимо ворот. А вышедший на замену датский футболист «Интера» Эриксен прощать «Хетафе» не стал.

1:0 Лукаку (33-я мин.)

2:0 Эриксен (83-я мин.)

Еще четыре участника четвертьфиналов Лиги Европы определятся в четверг, 6 августа, после поединков «Севилья» — «Рома» (в немецком Дуйсбурге), «Базель» — «Айнтрахт» (потенциальные соперники «Шахтера»), «Байер» — «Рейнджерс» и «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос».

Пока же можем отметить, что в ¼ финала ЛЕ мы увидим такие пары: «Интер» — «Байер"/"Рейнджерс» (10 августа, Дюссельдорф), «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген» (10 августа, Кельн), «Вулверхэмптон"/"Олимпиакос» — «Рома"/"Севилья» (11 августа, Дуйсбург) и «Шахтер» — «Базель"/"Айнтрахт» (11 августа, Гельзенкирхен).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал».

Фото Twitter ФК «Интер»

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