27.55 / 27.80 32.27 / 32.80
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

«Интер» с рекордом Лукаку пробился в ¼ финала: видеообзоры матчей Лиги Европы

23:54 5 августа 2020
Ромело Лукаку

В среду, 5 августа, по итогам поединков в Киеве, Манчестере, Копенгагене и Гельзенкирхене определился квартет участников четвертьфинала Лиги Европы (как известно финальный турнир с участием восьми клубов пройдет с 10 по 21 августа в Германии).

Компанию полпреду Украины «Шахтеру» в борьбе за трофей составят английский «Манчестер Юнайтед», датский «Копенгаген» и итальянский «Интер», который из-за пандемии коронавируса в отличие от других команд сыграл против «Хетафе» только один поединок на нейтральном поле (на арене «АуфШальке» в Гельзенкирхене).

Лига Европы. 1/8 финала

«Шахтер» (Украина) — «Вольфсбург» (Германия) — 3:0 (Мораес, 89, 90+3, Соломон, 90+1). Первый матч — 2:1.

«Копенгаген» (Дания) — «Истанбул Башакшехир» (Турция) — 3:0 (Винд, 4, 52, с пенальти, Фальк, 62). Первый матч — 0:1.

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — ЛАСК (Австрия) — 2:1 (Лингард, 57, Марсьяль, 88 — Визингер, 55). Первый матч — 5:0.

0:1 Визингер (55-я мин.)

1:1 Лингард (57-я мин.)

2:1 Марсьяль (88-я мин.)

«Интер» (Италия) — «Хетафе» (Испания) — 2:0 (Лукаку, 33, Эриксен, 83). На 76-й минуте Молина («Хетафе») не реализовал пенальти.

Форвард-гренадер «Интера» Ромелу Лукаку (на фото) не только отметился своим 30-м голом в сезоне, но и поразил ворота соперника в восьмом (!) подряд поединке Лиги Европы (три матча за «Интер» в этом сезоне и пять игр за «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2014/2015). Тем самым бельгиец повторил рекорд турнира, установленный легендарным англичанином Аланом Ширером в 2005 году, когда состязание еще называлось Кубок УЕФА.

Кстати, на 76-й минуте у испанцев был шикарный шанс уйти от поражения, но Хохе Молина с пенальти пробил мимо ворот. А вышедший на замену датский футболист «Интера» Эриксен прощать «Хетафе» не стал.

1:0 Лукаку (33-я мин.)

2:0 Эриксен (83-я мин.)

Еще четыре участника четвертьфиналов Лиги Европы определятся в четверг, 6 августа, после поединков «Севилья» — «Рома» (в немецком Дуйсбурге), «Базель» — «Айнтрахт» (потенциальные соперники «Шахтера»), «Байер» — «Рейнджерс» и «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос».

Пока же можем отметить, что в ¼ финала ЛЕ мы увидим такие пары: «Интер» — «Байер"/"Рейнджерс» (10 августа, Дюссельдорф), «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген» (10 августа, Кельн), «Вулверхэмптон"/"Олимпиакос» — «Рома"/"Севилья» (11 августа, Дуйсбург) и «Шахтер» — «Базель"/"Айнтрахт» (11 августа, Гельзенкирхен).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал».

Фото Twitter ФК «Интер»

8

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Зеленский назначил нового главу военной разведки

Зеленский назначил нового главу военной разведки: кто такой Кирилл Буданов

Реанимация

6-летнюю украинку спасли от редкой болезни, связанной с коронавирусом

Александр Лукашенко и Дмитрий Гордон

Лукашенко обещал дать "зеленый свет" экстрадиции боевиков Вагнера, — Гордон

Путин и Медведчук

"Сигнал всем тем, кто в Украине устал от войны": Казарин рассказал, зачем Медведчук поехал в Крым

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер