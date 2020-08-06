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Спорт

Победитель в коме: велогонка в Польше завершилась чудовищным крушением на финише (фото, видео)

1:24 6 августа 2020
Фабио Якобсен

Страшным завалом на финише завершился в среду, 5 августа, в Катовице первый этап велогонки «Тур Польши». Серьезнейшие травмы получил 23-летний голландский велогонщик команды Deceuninck-QuickStep Фабио Якобсен (на фото в заголовке), которого самым наглым образом «выбросил» за пределы трассы его соотечественник Дилан Груневеген из Jumbo-Visma.

В борьбе за победу Груневеген на последних метрах дистанции прижал Якобсена к барьеру, и тот на скорости 85 километров в час вылетел за ограждение. После столкновения с болельщиками и фотографом Фабио врезался в рекламный столб и был экстренно госпитализирован. По свидетельствам очевидцев, парень весь был в крови, у него были выбиты зубы и изувечено лицо. Пострадавшего не рискнули доставлять в госпиталь на прибывшем вертолете, отправив на «скорой». Врачи ввели голландца в состояние искусственной комы и борются за его жизнь, сообщает sport.pl.

Отметим, что все происходившее транслировалось в прямом эфире по телевидению.

Но в сети появились еще более страшные кадры, снятые одним из болельщиков у финишной черты — прямо там, где Якобсен перелетел через перила. От одного только звука — мурашки по коже.

Кстати, Груневеген, выигравший этап, был дисквалифицирован постфактум (позже он принес свои извинения за необдуманный поступок). Победителем объявили Фабио Якобсена, которого, к слову назвали в честь олимпийского чемпиона Барселоны-1992, итальянского велогонщика Фабио Касартелли, погибшего во время «Тур де Франс» 18 июля 1995-го.

По иронии судьбы, ровно год назад 5 августа 2019-го, на третьем этапе «Тура Польши» насмерть разбился 22-летний бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт.

Отметим, что Фабио Якобсен по прозвищу Ураган из Хойкелума — действующий чемпион Нидерландов. В прошлом году он выиграл два этапа престижной велогонки «Вуэльта».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что шестикратный чемпион мира по мотогонкам Марк Маркес разбился во время стартовой гонки сезона.

Фото Twitter.com

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