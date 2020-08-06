Пятикратная олимпийская чемпионка переплыла бассейн со стаканом молока на голове (видео)

Пятикратная олимпийская чемпионка и 15-кратная чемпионка мира по плаванию Кэти Ледеки взорвала социальные сети своим необычным заплывом. 23-летняя американка, которой принадлежат три мировых рекорда (на дистанциях 400, 800 и 1500 метров вольным стилем), преодолела 50-метровую дистанцию со стаканом шоколадного молока на голове.

«Возможно, один из лучших заплывов в моей карьере!» — подписала видео в своем Instagram прославленная спортсменка.

Отметим, что свое первое олимпийское «золото» Кэти Ледеки, у которой есть чешские, еврейские и ирландские корни, завоевала в 2012 году в Лондоне в возрасте 15 лет. Американка — самая титулованная спортсменка Игр в Рио-де-Жанейро-2016 — четыре золотые медали, одна серебряная и два мировых рекорда. Все же за свою карьеру Кэти уже установила 11 мировых достижений.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 70-летний американский боксер Альберт Хьюз вошел в Книгу рекордов Гиннеса.

Фото Getty Images

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