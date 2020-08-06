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В семье героя матча с «Вольфсбургом» Мораеса случилось горе (фото, видео)
Нападающий «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес, который накануне помог своей команде разгромить в поединке Лиги Европы немецкий «Вольфсбург» (3:0), признался, кому посвятил свои голы в ворота немцев.
Родившийся в Бразилии футболист рассказал, что накануне игры он потерял своего деда Пауло, который умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
«Для меня это был очень тяжелый матч. Помимо трудностей, привычных для игр в Лиге Европы, меня очень огорчила ситуация с дедушкой. Мой дед всегда был очень дорогим человеком для меня. Он многому меня научил. Я бы встретился с ним в мае, но из-за пандемии это было невозможно. У меня не было возможности его обнять, и мне из-за этого очень больно. Я знаю, что он наблюдает за мной оттуда. Я сделал все, чтобы он гордился», — цитирует Жуниора Мораеса FOX Sports Brasil.
Жуниор Мораес с дедушкой Пауло
Отметим, что в эти дни у лучшего бомбардира УПЛ в сезоне Мораеса в Киеве гостят его родные — в частности, родной брат и отец. Кстати, брат игрока «Шахтера» 36-летний Бруно Мораес — известный в прошлом футболист. Под руководством Жозе Моуриньо он стал в составе «Порту» двукратным чемпионом Португалии и победителем Лиги чемпионов. Да и родители Жуниора Мораеса могут похвастаться спортивными достижениями: отец — бывший футболист «Крузейро», «Фламенго» и «Сантоса» (родной клуб Пеле), а мать — чемпионка штата Сан-Паулу по теннису.
Во время визита в Киев отец и брат Жуниора Мораеса сыграли за ветеранскую сборную Украины
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сестра чемпиона мира по футболу Дженнаро Гаттузо умерла в 37 лет.
Фото ФК «Шахтер», Instagram443
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