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Боец UFC плюнул в еду бывшего украинца, выступающего за Россию (видео)
Американский боец смешанных единоборств Деррик Льюис поиздевался над своим оппонентом по поединку на турнире UFC Vegas 6 Алексеем Олейником — бывшим украинцем (более 30 лет прожил в Харькове), которому после получения гражданства России (ярый сторонник «русского мира») с декабря 2015 года запрещен въезд в Украину.
Американец показал в Instagram, что ему по ошибке привезли еду от промоушена, предназначенную для Олейника.
«Мне кажется, здесь кое-чего не хватает. Надо ее приправить», — произнес 35-летний Деррик Льюис и плюнул в контейнер с едой 43-летнего россиянина.
Отметим, что бой Олейник — Льюис состоится в воскресенье, 9 августа, в Лас-Вегасе.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион Украины Роман Долидзе в дебютном поединке в UFC победил россиянина.
Фото Instagram24
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