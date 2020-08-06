Боец UFC плюнул в еду бывшего украинца, выступающего за Россию (видео)

Американский боец смешанных единоборств Деррик Льюис поиздевался над своим оппонентом по поединку на турнире UFC Vegas 6 Алексеем Олейником — бывшим украинцем (более 30 лет прожил в Харькове), которому после получения гражданства России (ярый сторонник «русского мира») с декабря 2015 года запрещен въезд в Украину.

Американец показал в Instagram, что ему по ошибке привезли еду от промоушена, предназначенную для Олейника.

«Мне кажется, здесь кое-чего не хватает. Надо ее приправить», — произнес 35-летний Деррик Льюис и плюнул в контейнер с едой 43-летнего россиянина.

Отметим, что бой Олейник — Льюис состоится в воскресенье, 9 августа, в Лас-Вегасе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион Украины Роман Долидзе в дебютном поединке в UFC победил россиянина.

Фото Instagram

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