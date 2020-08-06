Гран-при 70-летия: где смотреть онлайн пятый этап Формулы-1

В воскресенье, 9 августа, на трассе «Сильверстоун» в Англии состоится пятый этап (и второй подряд) сезона-2020 в Формуле-1. Вслед за Гран-при Великобритании, который с пробитым колесом выиграл Льюис Хэмилтон, пилоты выйдут на старт Гран-при 70-летия (гонки Формулы-1 начались 13 мая 1950 года именно этапом в Сильверстоуне).

Кстати, перед предстоящей гонкой на трассе «Сильверстоун» в одном из поворотов установили новый барьер. Такое решение было принято Международной автомобильной федерацией (FIA) и организаторами Гран-при 70-летия после аварии в этом месте в прошлые выходные гонщика Alpha Tauri Даниила Квята. После аварии болид россиянина получил серьезные повреждения, а пилот не смог продолжить участие в гонке. Теперь в зоне 11-го поворота трассы установлен 36-метровый барьер из отработанных покрышек.

Отметим, что по итогам четырех этапов Формулы-1 в общем зачете лидирует дуэт гонщиков «Мерседес»: 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 88 очков; 2. Валттери Боттас («Мерседес») — 58; 3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 52; 4. Ландо Норрис («Макларен») — 36; 5. Шарль Леклер («Феррари») — 33.

В Кубке конструкторов также нет равных немецкой команде: 1. «Мерседес» — 146 очков; 2. «Ред Булл» — 78; 3. «Макларен» — 51; 4. «Феррари» — 43; 5. «Рено» — 32; 6. «Рейсинг Пойнт» — 27 (команда оштрафована на 15 очков).

Формула-1. Пятый этап

9 августа (воскресенье)

Гран-при 70-летия (Сильверстоун) 16:00 «Матч!» (Россия), Sky Sports (Великобритания), ESPN (США)

Украинский телеканал Setanta Sports Ukraine покажет гонку в записи 9 августа в 23:30.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-видеотрансляцию гонки.

Отметим, что шестой этап Формулы-1, Гран-при Испании, состоится 16 августа в Барселоне.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пилот Формулы-1 Серхио Перес заразился коронавирусом.

Фото Twitter Formula 1

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