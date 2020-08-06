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Украинский футболист умер в 22 года (фото)
Ушел из жизни бывший футболист криворожских «Горняка» и «Кривбасса» Дмитрий Левчук, которому было 22 года. В июле, напомним, не стало экс-тренера «Карпат» Юрия Дячука-Ставицкого.
Причиной смерти парня стал отказ работы почек, сообщает сайт «Спортивный Кривбасс». Дмитрий Левчук находился в коме после нескольких перенесенных операций. Ранее у футболиста диагностировали тяжелое заболевание — спаечную болезнь брюшной полости. Врачи несколько недель боролись за его жизнь.
Дмитрий Левчук — воспитанник футбольной школы «Кривбасс-84» ДЮСШ № 1. За годы короткой карьеры он поиграл на позиции защитника за «Кривбасс», «Горняк» и несколько любительских футзальных команд Кривого Рога.
Дмитрий Левчук успел поиграть за «Кривбасс»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что врач сборной Украины по футболу Антон Худаев скончался от коронавируса.
Фото ФК «Горняк», Facebook23
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