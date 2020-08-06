Футболист сборной Украины Зинченко женился на Владе Седан (фото, видео)

Журналистка каналов «Футбол» Влада Седан, покорявшая во время зимнего отпуска Дубай, в первом выпуске на своем Youtube-канале призналась, что стала женой футболиста «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко.

«Это мой канал „Влада Седан“, но я уже — Влада Зинченко. Четыре месяца назад я стала женой, а Зинченко уже не холостяк. Сама в шоке! Теперь могу без всяких угрызений совести надевать футболку с фамилией „Зинченко“ на спине. Случилось это 12 марта. Мы планировали совершенно другую дату, но карантин и тут вне свои коррективы. Наша свадьба будет 24 августа в Киеве», — рассказала Влада Седан (кстати, 23 августа в Лиссабоне состоится финал Лиги чемпионов, в который Зинченко с партнерами по «Манчестер Сити» еще могут попасть).

Пара расписалась в Лондоне — в посольстве Украины в Великобритании.

Отметим, что Александр родом из Радомышля Житомирской области, а Влада родилась в Виннице, куда во время карантина ездила, как оказалось сейчас, уже с мужем в гости к своим родителям.

Напомним, что в пятницу, 7 августа, команда Александра Зинченко сыграет ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов. «ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Реал».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Зинченко сделал предложение Владе Седан на киевском «Олимпийском».

Фото Instagram

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