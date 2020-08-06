27.53 / 27.78 32.32 / 32.85
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Попытка номер четыре: украинец Постол узнал, когда и где сразится за два чемпионских пояса (фото)

10:37 7 августа 2020
Виктор Постол

Известная промоутерская компания Top Rank, представляющая интересы чемпиона мира по версиям WBO и WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) 27-летнего американца Хосе Рамиреса (25 побед, 17 из них нокаутом), официально объявила о том, что ее подопечный проведет защиту своих титулов в поединке против 36-летнего украинца Виктора Постола (31 победа, 12 из них нокаутом, 2 поражения) 29 августа в Лас-Вегасе (США). На кону будут стоять оба пояса американца.

«У Виктора все в порядке. Он тренируется, начиная с первого дня еще первого тренировочного лагеря к этому бою. Но, конечно же, ему приходилось останавливать сборы из-за пандемии.

Как и всегда, Виктор основательно подходит к подготовке и надеется, что бой наконец состоится 29 августа. Виктор — профессионал, а значит может подстраиваться под ситуацию и находить правильные решения. Так что он с нетерпением ждет боя и делает все, что ему говорят тренеры, чтобы быть на высоте в поединке", — заявил менеджер украинца Олег Ладик в интервью Boxing Scene.

Напомним, что многострадальный поединок Постола и Рамиреса уже переносили трижды. Сначала бой планировали провести 30 ноября 2019-го в Лос-Анджелесе, но тогда Рамирес (кстати, в свое время он проигрывал в любителях Василию Ломаченко) не успел восстановиться после операции на руке. А еще дважды на пути организаторов боя встала пандемия коронавируса в мире, из-за которой отменили дуэли 1 февраля в Китае и 9 мая в США.

Кстати, Постол уже владел званием чемпиона мира по версии WBC в 2015--2016 годах после сенсационного нокаута в поединке с аргентинцем Лукасом Матиссом. Правда, поражение от непобедимого американца Теренса Кроуфорда лишило украинца титула. В своем последнем бою на профессиональном ринге Постол в апреле 2019 года победил француза Мохаммеда Мимуна и снова стал претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBC.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бой Ломаченко — Лопес состоится 3 октября.

Фото Getty Images, Toprank

16

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

в больнице

Стала известна причина всплеска коронавируса в Киеве

Виктор ПАвлик с сыном Павликом

Младший сын Виктора Павлика умер от рака

мужчина

СБУ разоблачила бывшего военного, пытавшегося расшатать ситуацию в Украине (фото)

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер