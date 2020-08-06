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Попытка номер четыре: украинец Постол узнал, когда и где сразится за два чемпионских пояса (фото)
Известная промоутерская компания Top Rank, представляющая интересы чемпиона мира по версиям WBO и WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) 27-летнего американца Хосе Рамиреса (25 побед, 17 из них нокаутом), официально объявила о том, что ее подопечный проведет защиту своих титулов в поединке против 36-летнего украинца Виктора Постола (31 победа, 12 из них нокаутом, 2 поражения) 29 августа в Лас-Вегасе (США). На кону будут стоять оба пояса американца.
«У Виктора все в порядке. Он тренируется, начиная с первого дня еще первого тренировочного лагеря к этому бою. Но, конечно же, ему приходилось останавливать сборы из-за пандемии.
Как и всегда, Виктор основательно подходит к подготовке и надеется, что бой наконец состоится 29 августа. Виктор — профессионал, а значит может подстраиваться под ситуацию и находить правильные решения. Так что он с нетерпением ждет боя и делает все, что ему говорят тренеры, чтобы быть на высоте в поединке", — заявил менеджер украинца Олег Ладик в интервью Boxing Scene.
Напомним, что многострадальный поединок Постола и Рамиреса уже переносили трижды. Сначала бой планировали провести 30 ноября 2019-го в Лос-Анджелесе, но тогда Рамирес (кстати, в свое время он проигрывал в любителях Василию Ломаченко) не успел восстановиться после операции на руке. А еще дважды на пути организаторов боя встала пандемия коронавируса в мире, из-за которой отменили дуэли 1 февраля в Китае и 9 мая в США.
Кстати, Постол уже владел званием чемпиона мира по версии WBC в 2015--2016 годах после сенсационного нокаута в поединке с аргентинцем Лукасом Матиссом. Правда, поражение от непобедимого американца Теренса Кроуфорда лишило украинца титула. В своем последнем бою на профессиональном ринге Постол в апреле 2019 года победил француза Мохаммеда Мимуна и снова стал претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBC.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бой Ломаченко — Лопес состоится 3 октября.
Фото Getty Images, Toprank16
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