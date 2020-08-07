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Стал известен соперник «Шахтера» в ¼ финала Лиги Европы: видеообзоры матчей
По итогам матчей в четверт, 6 августа, стали известны все четвертьфиналисты Лиги Европы, которые с 10 по 21 августа продолжат борьбу за трофей в мини-турнире в Германии.
Оппонентом «Шахтера», выбившего из турнира немецкий «Вольфсбург», в ¼ финала стал швейцарский «Базель», который по сумме двух встреч прошел немецкий «Айнтрахт».
Также в четвертьфинал турнира пробились испанская «Севилья», немецкий «Байер», датский «Копенгаген», английские «Вулверхэмтон» и «Манчестер Юнайтед», а также итальянский «Интер», заработавшие за выход в восьмерку сильнейших команд ЛЕ по 1,5 млн евро.
Лига Европы. 1/8 финала
«Севилья» (Испания) — «Рома» (Италия) — 2:0 (Регилон, 22, Эн-Несири, 44). На 90+8-й минуте удален Манчини («Рома»).
«Байер» (Германия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 1:0 (Дьяби, 51). Первый матч — 3:1.
«Базель» (Швейцария) — «Айнтрахт» (Германия) — 1:0 (Фрай, 88). Первый матч — 3:0.
1:0 Фрай (88-я мин.)
«Вулверхэмптон» (Англия) — «Олимпиакос» (Греция) — 1:0 (Хименес, 9, с пенальти). Первый матч — 1:1.
1:0 Хименес (9-я мин., с пенальти)
В четвертьфинале Лиги Европы сыграют: «Интер» — «Байер» (10 августа в Дюссельдорфе), «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген» (10 августа в Кельне), «Вулверхэмптон» — «Севилья» (11 августа в Дуйсбурге) и «Шахтер» — «Базель» (11 августа в Гельзенкирхене).
Отметим, что оппонент «Шахтера» «Базель» в финишировавшем чемпионате Швейцарии занял третье место (подопечные Марселя Коллера оказались ниже «Янг Бойз» и «Санкт-Галлена»). Ранее соперники уже пересекались в еврокубках. В 2008 году горняки в рамках группового турнира Лиги чемпионов дважды победили швейцарцев (2:1 в гостях и 5:0 дома). Кроме того, в 1996-м дончане в рамках Кубка Интертото сыграли с «Базелем» вничью на стадионе «Санкт-Якоб» (2:2).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал».
Фото Twitter ФК «Базель»12
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