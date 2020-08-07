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«Выкинь на х##н и не трогай меня»: вратарь «Динамо» рассказал, чем его «бомбили» во время матчей ЛЕ
Вратарь киевского «Динамо», которое недавно возглавил Мирча Луческу, Георгий Бущан вспомнил, как ему игралось в гостевых еврокубковых матчах при давлении фанатских трибун, и рассказал о «бомбежках» на аренах в Дании и в Швеции.
«Я провел еще не так много игр, чтобы анализировать. Но могу сказать, что, когда рядом трибуны, на которых болельщики соперника, многое остается за кадром. У нас бы на это обращали внимание, а в Европе не сильно.
В меня лично и в Копенгагене, и в Мальме прилетали стеклянные бутылки, а один раз даже — кроссовок. Помню, бутылку мы показали судье. Этого не было в телеэфире, а рефери сказал: «Выкинь на х##н и не трогай меня», — рассказал Георгий Бущан в эфире телеграм-канала «Записки динамовца».
Кстати, в пятницу, 7 августа, «Динамо» проведет первый спарринг под руководством Мирчи Луческу. В 18:00 на своей учебно-тренировочной базе в Конче-Заспе «бело-синие» сыграют с одним из лидеров второй лиги «Вересом» из Ровно, который недавно уступил «Шахтеру». К сожалению, видеотрансляция встречи «Динамо» — «Верес» не запланирована.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» не смогло выйти из группы Лиги Европы.
Фото ФК «Динамо»10
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