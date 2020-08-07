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Гран-при 70-летия: онлайн-видеотрансляция гонки пятого этапа Формулы-1 в Сильверстоуне
В воскресенье, 9 августа, английская трасса «Сильверстоун» примет второй подряд и пятый в сезоне этап гонок Формула-1 (начало — в 16:00). Вслед за Гран-при Великобритании, который выиграл знаменитый Льюис Хэмилтон, при пустых трибунах пройдет Гран-при 70-летия, названный в честь юбилея Формулы-1.
На этой неделе один из лидеров общего зачета финский пилот Валттери Боттас поставил свою подпись под годичным соглашением с «Мерседес» и будет выступать за немецкую команду в сезоне 2021 года. Отметим, что финн защищает цвета «Мерседеса» с 2017 года. На его счету восемь побед в Гран-при, 12 выигранных квалификаций и 39 подиумов в Формуле-1.
Также стоит отметить, что Международная автомобильная федерация (FIA) удовлетворила протест команды «Рено» в отношении «Рейсинг Пойнт». Конюшню из Великобритании, которую признали виновной в незаконном использовании тормозных воздухозаборников «Мерседеса» образца 2019 года, оштрафовали на 400 тыс. евро и лишили 15 очков в Кубке конструкторов. Уж точно — беда не приходит одна. Ранее, как известно, пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес заразился коронавирусом и пропускает гонки в Сильверстоуне.
В результате «Рейсинг Пойнт» опустился в общем зачете на шестое место: 1. «Мерседес» — 146 очков; 2. «Ред Булл» — 78; 3. «Макларен» — 51; 4. «Феррари» — 43; 5. «Рено» — 32; 6. «Рейсинг Пойнт» — 27.
Что же касается индивидуального зачета, то по итогам четырех этапов лидерство удерживают пилоты «Мерседес»: 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 88 очков; 2. Валттери Боттас («Мерседес») — 58; 3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 52; 4. Ландо Норрис («Макларен») — 36; 5. Шарль Леклер («Феррари») — 33.
Отметим, что в субботу, 8 августа, квалификацию Гран-при 70-летия выиграл Боттас («Мерседес»), за которым финишировали его товарищ по команде Хэмилтон и спустя четыре года вернувшийся вернувшийся в Формулу-1 Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт»). Ферстаппен («Ред Булл») — четвертый, Рикардо («Рено») — пятый, Стролл («Рейсинг Пойнт») — шестой.
Прямую видеотрансляцию Гран-при 70-летия смотрите на сайте «ФАКТОВ» (в 16:00) в этой новости.
Отметим, что шестой этап Формулы-1 — Гран-при Испании — состоится 16 августа в Барселоне.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире Гран-при 70-летия.
Фото Twitter Formula 131
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