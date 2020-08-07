19-летняя модель променяла футболиста «Динамо» на игрока «Шахтера»: фото красотки

Настоящий фурор вызвала в социальных сетях фотография с блондинкой, опубликованная защитником «Шахтера» Валерием Бондарем, который только недавно восстановился после перелома ноги. Блондинкой оказалась бывшая возлюбленная форварда «Динамо», а заодно партнера Бондаря по чемпионской сборной Украины U20, Владислав Супряги, с которой он расстался весной.

«Мы не остались врагами, у нас нет никакой агрессии друг к другу. Наоборот, оба тяжело переживали случившееся. Нельзя сказать, что сейчас мы в дружеских отношениях, просто на каком-то этапе отношения перестали развиваться.

Я была с ним фактически еще с начала его карьерного пути и до сих пор поддерживаю. Моя поддержка ему нужна в любом случае. Сейчас я участвую в съемках, продолжаю учебу и, возможно, пойду на курсы телеведущих. Планирую окончательно вернуться в Киев", — заявила Дарья Савина после расставания с футболистом в эфире программы Yellow.

19-летняя Дарья Савина — родилась в Днепре, а сейчас учится в одном из столичных ВУЗов. После занятий спортивно-бальными танцами девушка строит карьеру в модельном бизнесе. С Супрягой Дарья встречалась четыре года. Теперь у нее роман с Бондарем.

Дарья с Супрягой

Дарья с Бондарем

После публикации фото в комментариях Бондаря мгновенно стало жарко. Свои «пять копеек» вставили и партнеры Валерия по чемпионской «молодежке» — Денис Попов и Сергей Булеца, а также другие игроки «Днепра-1», «Динамо» и «Шахтера».

Правда, когда дело дошло до словесных перепалок, Бондарь закрыл комментарии к фотографии с Савиной, а Попов, Цитаишвили и Булеца от него отписались.

Зато в Instagram Дарьи Савиной по-прежнему полный порядок…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард сборной Украины Артем Кравец расстался с супругой.

Фото Instagram

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