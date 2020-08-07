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Известный украинский баскетболист умер после двух с половиной месяцев в коме (фото)
Известный украинский баскетболист, данкер и участник Матча звезд Суперлиги Сергей Мясоедов, срочно госпитализированный еще в мае после падения с велосипеда, умер в 26 лет. Об этом сообщил в Instagram другой украинский баскетболист Юрий Кондраков, а также официальный сайт БК «Запорожье».
Напомним, что после случившегося баскетболист впал в кому. У спортсмена была диагностирована внутричерепная гематома головы.
Отметим, что Сергей Мясоедов по прозвищу Комар — был многократным участником и победителем конкурсов слэм-данков самого высокого уровня, участником Матча звезд суперлиги. В высшей украинской лиге форвард выступал за «Запорожье-2», «Инваспорт» из Днепра и запорожский «Металлург».
Сергей Мясоедов был мастером бросков сверху
В воскресенье, 9 августа, в ходе 5-го тура Суперлиги «Париматч» 3×3 друзья Сергея проведут в память о нем конкурс данков.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший футболист «Кривбасса» и «Горняка» Дмитрий Левчук скончался в 22 года.
Фото БК «Запорожье»93
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