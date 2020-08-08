«Дубль» Роналду не спас «Ювентус» от прощания с Лигой чемпионов: видеообзор матча

В пятницу, 7 августа, на арене «Ювентус Стэдиум» в Турине состоялась ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между новоиспеченным победителем серии А «Ювентусом» и французским «Лионом», который еще в марте выиграл на своем поле первую встречу — 1:0.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

«Ювентус» (Италия) — «Лион» (Франция) — 2:1 (Криштиану Роналду, 43, с пенальти, 60 — Депай, 12, с пенальти).

Встреча началась для туринцев с холодного душа, когда голландец Депай реализовал пенальти и довел преимущество «Лиона» по сумме двух встреч до 2:0. Футболисты «Юве» смогли извлечь пользу из своего преимущества на поле лишь в конце первого тайма, когда Криштиану Роналду точно пробил с 11-метровой отметки после того, как… Депай сыграл рукой в своей штрафной площадке (кстати, португалец забивает в плей-офф Лиги чемпионов в каждом из 14 (!) последних сезонов. Его серия началась, еще когда он выступал за «Манчестер Юнайтед»).

После перерыва Роналду отличился еще раз, забив свой 130-й мяч в Лиге чемпионов. Но «дубля» звезды «Ювентусу» для прохода дальше не хватило. За счет гола на чужом поле «Лион» сенсационно пробился в ¼ финала.

0:1 Депай (12-я мин., с пенальти)

1:1 Криштиану Роналду (43-я мин., с пенальти)

2:1 Криштиану Роналду (60-я мин.)

В четвертьфинале турнира «Лион», заработавший за выход в восьмерку сильнейших команд ЛЧ 10,5 млн евро, в рамках финального мини-турнира в Португалии 15 августа сразится с «Манчестер Сити», выбившим из розыгрыша 13-кратного обладателя трофея «Реал».

Последние четвертьфиналисты турнира определятся в субботу, 8 августа, в матчах «Барселона» — «Наполи» и «Бавария» — «Челси».

Пока же можем отметить, что в ¼ финала сыграют: «Аталанта» — «ПСЖ» (12 августа, Лиссабон, стадион «Да Луш»), «Лейпциг» — «Атлетико» (13 августа, Лиссабон, стадион «Жозе Алвеладе»), «Барселона"/"Наполи» — «Бавария"/"Челси» (14 августа, Лиссабон, стадион «Да Луш») и «Манчестер Сити» — «Лион» (15 августа, Лиссабон, стадион «Жозе Алвеладе»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч ЛЧ «Барселона» — «Наполи».

Фото Twitter ФК «Ювентус»

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