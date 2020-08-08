«Динамо» одержало первую победу под началом Луческу: видеообзор матча

Киевское «Динамо» в рамках подготовки к сезону, стартующему 21 августа, провело дебютный поединок под руководством нового главного тренера Мирчи Луческу. В закрытом режиме (без видеотрансляции и присутствия СМИ) «бело-синие» на своей учебно-тренировочной базе в Конче-Заспе разгромили одного из лидеров второй лиги «Верес» из Ровно, которому предстоят переходные матчи за право сыграть в первой лиге, — 3:0 (Дуэлунд, 6, Супряга, 16, де Пена, 52).

«Динамо» (состав в первом тайме): Бойко, Тымчик, Забарный, Сирота, Караваев, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Леднев, Дуэлунд, Супряга.

«Динамо» (состав во втором тайме): Бущан, Тымчик, Сидорчук (Забарный, 68), Сирота, Вантух, Андриевский, Буяльский (Родригес, 68), Булеца, Цитаишвили, де Пена, Соль.

Отметим, что во вторник, 11 августа, «Динамо» проведет еще один спарринг. На этот раз оппонентом «бело-синих» станет четвертая команда УПЛ черниговская «Десна», которая ранее сыграла вничью с командой «Динамо» U21 (2:2).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легионер «Динамо» Мохаммед Кадири продолжит карьеру в России.

Фото ФК «Динамо»



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