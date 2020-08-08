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Спорт

«Вы хуже баб»: девушка футболиста «Шахтера» жестко ответила на «линчевание» в сети (фото)

11:03 8 августа 2020
Дарья Савина и Валерий Бондарь

Взбудоражившая сеть история о том, как 19-летняя модель Дарья Савина рассталась с футболистом «Динамо» Владиславом Супрягой и закрутила роман с его партнером по ставшей чемпионом мира сборной Украины U20, игроком «Шахтера» Валерием Бондарем, получила свое продолжение.

Девушка, которую возмутили злобные комментарии коллег по футбольному ремеслу ее парня, написала в Instagram ответ. Жесткий.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что игрок «Шахтера» Валерий Бондарь в мае сломал ногу.

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«Вы хуже баб»: девушка футболиста «Шахтера» жестко ответила на «линчевание» в сети (фото)

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