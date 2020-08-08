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Спорт

Футболка английского фаната побывала в открытом космосе после его смерти (видео)

15:14 8 августа 2020
Футболка ФК Престон в космосе

Родные и друзья болельщика клуба второго английского дивизиона «Престон Норт Энд» Ричарда Харвуда устроили трогательное прощание с ним после смерти.

26-летний фанат любил футбольную команду и космос, поэтому близкие фаната решили увековечить две эти страсти парня. Они написали на клубной футболке слова поддержки и любви и, воспользовавшись услугами одной из компаний, запустили экипировку «Престона» в космос. Майка взлетела на высоту 30 тысяч метров, пробыв в космосе около трех часов. После этого оборудованный видеокамерой воздушный шар, к которому была привязана футболка, лопнул, и она полетела обратно. Сразу после приземления майку нашли и передали семье Ричарда.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Колумбии умерший фанат «побывал» на матче любимого клуба.

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