Криштиану Роналду остался без тренера (фото)

Итальянский «Ювентус» на следующий день после вылета из Лиги чемпионов от французского «Лиона» (седьмой команды чемпионата Франции!) уволил главного тренера Маурицио Сарри, сообщает официальный сайт клуба.

«Клуб хотел бы поблагодарить тренера за то, что он написал новую страницу в истории „Ювентуса“, выиграв 9-й титул. Это стало вершиной его личного путешествия, которое позволило ему покорить все вершины итальянского футбола», — сказано в заявлении клуба.

Кстати, еще накануне, на послематчевой пресс-конференции после фиаско в ЛЧ, Сарри не верил в то, что ему укажут на дверь.

«Я не думаю о том, что это может быть мой последний матч в «Юве». В том числе и потому, что это выставит наших менеджеров любителями, а ведь они высочайшего уровня.

Мое будущее в клубе не будет зависеть от этого матча. В противном случае получится, что менеджеры «Ювентуса» будут оценивать все на эмоциональном уровне, как и болельщики", — цитировал Маурицио Сарри Football Italia.

По информации итальянских СМИ, «Ювентус» выплатит Сарри за досрочное расторжение контракта 11 млн евро «чистыми».

Напомним, что под руководством 61-летнего специалиста, пришедшего в клуб летом 2019-го из «Челси», «Юве» стал чемпионом Италии, опередив на одно очко занявший второе место «Интер». В Кубке страны команда дошла до финала, где в серии пенальти уступила бывшему клубу Сарри «Наполи».

Напомним, что именно команда, руководимая Маурицио Сарри («Челси»), в прошлом году нанесла киевскому «Динамо» самое крупное домашнее поражение в еврокубковой истории украинского клуба.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду после одного из матчей обозвал Маурицио Сарри сукиным сыном.

Фото Twitter ФК «Ювентус»

107

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter