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Макгрегор сделал предложение матери своих детей (фото)
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях 32-летний Конор Макгрегор, недавно решивший завершить карьеру, объявил о помолвке со своей давней подругой и матерью своих детей Ди Девлин.
Знаменитый боец, выигравший 22 из 26 боев и заработавший за карьеру более 200 млн долларов, опубликовал в Instagram фото, на котором обнимает Ди, демонстрирующую обручальное кольцо. Предложение Конор сделал накануне дня рождения своей подруги, которая 9 августа отмечает 33-летие.
«Вот это день рождения для моей будущей жены!» — написал Конор Макгрегор.
Напомним, Конор и Ди познакомились еще в 2008 году (тогда девушка работала официанткой, а парень подрабатывал сантехником) и воспитывают двух детей — 3-летнего сына Конора Джека и родившуюся в январе прошлого года дочь Кройю.
Ди и Конор воспитывают двух детей
Как известно, Макгрегор — успешный бизнесмен. Ирландец, в частности, открыл линию одежды и занимается производством виски. Модный бренд August McGregor шьет в основном мужские костюмы. А виски компании Proper No. Twelve Irish Whiskey (в названии зашифрована отсылка к дублинскому району Крамлин, в котором вырос Конор) можно купить в Ирландии, США и Великобритании.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Конор Макгрегор пережил семейную трагедию.
Фото Instagram154
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