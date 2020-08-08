«Бавария» уничтожила «Челси» в Лиге чемпионов: видеообзор матча

В субботу, 8 августа, на «Альянц-Арене» в Мюнхене был сыгран ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между сильнейшим клубом Германии «Баварией» и английским «Челси». По большому счету, судьба путевки в четвертьфинал была решена еще в марте, когда Роберт Левандовски и компания разгромили лондонцев на «Стэмфорд Бридж» — 3:0.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

«Бавария» (Германия) — «Челси» (Англия) — 4:1 (Левандовски, 10, с пенальти, 84, Перишич, 24, Толиссо, 76 — Абрахам, 44).

Ничтожные шансы «Челси» на спасение после домашнего кошмара приказали долго жить уже в дебюте, когда румынский рефери Хацеган назначил в ворота лондонцев пенальти, и лучший бомбардир ЛЧ Левандовски с 11-метровой отметки забил свой 12-й мяч в турнире.

А в середине первого тайма поляк удачно ассистировал хорвату Перишичу — 2:0. Казалось, хоть как-то взбодрил своего наставника Лэмпарда, который восемь лет назад на этой арене с капитанской повязкой «Челси» обыгрывал «Баварию» в финале ЛЧ, Хадсон-Одои, точно «выстреливший» из-за пределов штрафной площадки. Но рефери в этом эпизоде зафиксировал офсайд у его партнера по команде и гол отменил. Правда, в конце тайма Абрахам все размочил счет, добив в сетку мяч, отскочивший от рук Нойера.

Во второй половине поединка гости с Туманного Альбиона попытались даже «зацепиться» за ничью, но тщетно. Более того, «Бавария», как и пять месяцев назад в Лондоне, довела дело до разгрома. Сначала Левандовски точно навесил мяч на Толиссо, «расстрелявшего» 38-летнего голкипера гостей Кабальеро с нескольких метров, а позже поляк записал в свой актив 13-й гол в нынешнем розыгрыше ЛЧ (53-й гол поляка в 44 матчах сезона!). 7:1 по сумме двух встреч в пользу мюнхенского гранда!

Кстати, в 2020 году «Бавария» не потерпела ни одного (!) поражения, выиграв 26 (!) из 27 последних поединков. Кроме того, ветеран мюнхенцев, чемпион мира Мюллер, сыграв против лондонцев, повторил рекорд своего экс-одноклубника Лама по числу матчей в Лиге чемпионов среди немецких футболистов (у обоих — по 112).

Что же касается Левандовски, у которого в этот вечер по системе «гол + пас» — 2+2, то лидер атак «Баварии» стал четвертым футболистом, который не уходит с поля без голов в семи поединках ЛЧ подряд (ранее подобного достижения добились только Криштиану Роналду, Руд ван Нистелрой и Эдинсон Кавани).

В рамках финального турнира в Португалии, который пройдет с 12 по 23 августа, мюнхенцы 14 августа на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне оспорят путевку в полуфинал с «Барселоной», которая прошла «Наполи» (напомним, что все дальнейшие стадии ЛЧ будут состоять из одного поединка). Еще та битва предстоит!

В других четвертьфиналах сыграют: «Аталанта» — «ПСЖ» (12 августа, Лиссабон, стадион «Да Луш»), «Лейпциг» — «Атлетико» (13 августа, Лиссабон, стадион «Жозе Алвеладе») и «Манчестер Сити» — «Лион» (15 августа, Лиссабон, стадион «Жозе Алвеладе»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов и на следующий день уволил главного тренера Маурицио Сарри.

Фото uefa.com

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