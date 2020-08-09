«Шахтер» – «Базель»: прогнозы букмекеров на четвертьфинал Лиги Европы

Во вторник, 11 августа, в Гельзенкирхене на стадионе «Фелтинс-Арена» при пустых трибунах пройдет матч ¼ финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и швейцарским «Базелем» (начало — в 22:00).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «ШАХТЕР» — «БАЗЕЛЬ» НА САЙТЕ «ФАКТОВ»

На пути к четвертьфиналу «горняки», занявшие третье место на групповом этапе Лиги чемпионов и продолжившие выступление в еврокубке рангом ниже, по сумме двух встреч обыграли португальскую «Бенфику» (2:1 дома и 3:3 на выезде), а затем оказались сильнее немецкого «Вольфсбурга» (2:1 на выезде и 3:0 дома).

Что касается «Базеля», который выиграл свою группу Лиги Европы, то швейцарцы во всех матчах плей-офф пока побеждают. Сначала «Базель» разобрался с кипрским АПОЭЛом (3:0 на выезде и 1:0 дома), а затем не оставил шансов немецкому «Айнтрахту» (3:0 на выезде и 1:0 дома).

В предстоящем поединке ведущие букмекеры видят фаворитом донецкий клуб, предлагая следующие коэффициенты.

«Фаворит Спорт»: победа «Шахтера» — 1,80, ничья — 3,80, победа «Базеля» — 4,30. Проход «Шахтера» в полуфинал — 1,42, проход «Базеля» в полуфинал — 2,90.

Parimatch: победа «Шахтера» — 1,87, ничья — 3,80, победа «Базеля» — 4,20. Проход «Шахтера» в полуфинал — 1,48, проход «Базеля» в полуфинал — 2,77.

1xbet: победа «Шахтера» — 2,02, ничья — 3,70, победа «Базеля» — 4,0. Проход «Шахтера» в полуфинал — 1,50, проход «Базеля» в полуфинал — 2,59.

Marathonbet: победа «Шахтера» — 2,04, ничья — 3,74, победа «Базеля» — 4,05. Проход «Шахтера» в полуфинал — 1,50, проход «Базеля» в полуфинал — 2,59.

William Hill: победа «Шахтера» — 1,91, ничья — 3,60, победа «Базеля» — 3,90. Проход «Шахтера» в полуфинал — 1,50, проход «Базеля» в полуфинал — 2,50.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у героя матча с «Вольфсбургом» Жуниора Мораеса умер дедушка.

Фото ФК «Шахтер»

34

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter