Яну Клочкову обокрали в день рождения (фото)

Самая титулованная пловчиха Украины 38-летняя Яна Клочкова попала в неприятную ситуацию. Экс-спортсменка получила «подарок» на день рождения, который четырехкратная олимпийская чемпионка отпраздновала 7 августа, став жертвой воров.

«Шок! Друзья, к сожалению, мне приходится поделиться неприятной новостью. Героя Украины, четырехкратную олимпийскую чемпионку, рекордсменку мира Яну Клочкову обокрали в День рождения. Верю, правоохранительные органы найдут воров. Надеюсь, добрые люди помогут Яне. Люблю и всегда буду рядом!» — написал на своей странице в Facebook друг семьи спортсменки Тимофей Нагорный.

Тимофей Нагорный с Яной Клочковой

Как сообщает издание «Вести», вечером 8 августа в Соломенское управление полиции ГУНП в г. Киев поступила информация, что неизвестный проник в квартиру украинской спортсменки. Правоохранителям позвонила подруга Яны, сообщив, что дверь квартиры по улице Кудряшова, 16/140, принадлежащей Клочковой, открыта. Правда, сообщить о том, какие вещи были украдены, заявительница не смогла, поскольку хозяйка жилища с марта проживает за границей.

Также, по информации издания, в полиции подчеркнули, что осмотр квартиры не проводился в связи с отсутствием спортсменки. В качестве свидетелей допросили соседей, подругу потерпевшей и консьержа. Также к делу привлекли собаку, но результатов это не дало.

Отметим, что Клочкова уже не первый раз становится жертвой ограбления. В апреле 2007 года злоумышленники, разбив стекло, залезли в машину Яны, пока она обедала в центре Киева, и забрали ценные вещи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дом звезды «Ливерпуля» Фабиньо ограбили, пока хозяин праздновал чемпионство.

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