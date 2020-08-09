- 13:34 Масштабный пожар в Чехии: из-за поджога многоэтажки погибли 11 человек
- 13:29 Стало известно, как выехать из Крыма на материк через закрытые КПВВ
- 12:47 Врач объяснил, почему обгоревшую на солнце кожу не стоит "лечить" сметаной
- 12:24 В центре Киева возле офиса нашли взрывчатку: подробности и фото
- 12:23 Под Одессой пожар на СТО уничтожил три машины, еще несколько авто обгорели
- 12:03 «Мама, а в том мусорном контейнере я сильно плакал?» — невероятное продолжение истории найденыша из Новомосковска
- 12:02 На выборах в Беларуси голосуют "мертвые души"
- 11:48 Разумков переехал в новый особняк под Киевом: в СМИ появились фото
- 11:42 Бейрут в огне: захват министерств вынудил главу правительства Ливана согласиться на досрочные выборы
- 11:36 Гран-при 70-летия: онлайн-видеотрансляция гонки пятого этапа Формулы-1 в Сильверстоуне
- 11:33 Пограничники прояснили ситуацию с очередями на закрытых "крымских" КПВВ
- 11:13 «Шахтер» – «Базель»: прогнозы букмекеров на четвертьфинал Лиги Европы
Проблемы с легкими: Серена Уильямс стала затворницей из-за пандемии коронавируса (фото)
Прославленная американская теннисистка Серена Уильямс, вместе со голливудскими звездами вложившаяся в покупку женского футбольного клуба The Angel City, призналась, что пандемия коронавируса сильно изменила ее и сделала фактически затворницей.
«Действительно, я превратилась в затворницу, начала соблюдать социальную дистанцию с начала марта. У меня проблемы с легкими, так что я не уверена в том, что со мной может произойти. Думаю, со мной будет все в порядке, но проверять не хочется. С собой в поездки я беру 50 масок, без них совсем не хочется оказаться. Я очень внимательно отношусь к вопросу здоровья, все в личном пузыре Серены надежно защищено. Конечно, играть в теннис здорово, но это моя жизнь и мое здоровье. Поэтому я стала немного нервной, но по-другому в этой ситуации нельзя», — цитирует Уильямс сайт Metro.
Приобщает теннисистка к соблюдению карантинных мер и свою малолетнюю дочь Оливию. Малышка, судя по всему, совсем не против быть в тренде нынешней моды…
Отметим, что первый матч после карантина Серена, занимающая девятую строчку мирового рейтинга, проведет 10 августа против своей соотечественницы Бернарды Пера (60-я) в первом круге турнира в американском Лексингтоне.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что маленькая дочь Серены Уильямс копирует звездную маму на тренировке.34
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Мама, а в том мусорном контейнере я сильно плакал?» — невероятное продолжение истории найденыша из Новомосковска (фото)
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...
Ветер: 3 м/с C-В
Давление: 749 мм