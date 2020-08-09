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Спорт

Проблемы с легкими: Серена Уильямс стала затворницей из-за пандемии коронавируса (фото)

12:57 9 августа 2020
Серена Уильямс

Прославленная американская теннисистка Серена Уильямс, вместе со голливудскими звездами вложившаяся в покупку женского футбольного клуба The Angel City, призналась, что пандемия коронавируса сильно изменила ее и сделала фактически затворницей.

«Действительно, я превратилась в затворницу, начала соблюдать социальную дистанцию с начала марта. У меня проблемы с легкими, так что я не уверена в том, что со мной может произойти. Думаю, со мной будет все в порядке, но проверять не хочется. С собой в поездки я беру 50 масок, без них совсем не хочется оказаться. Я очень внимательно отношусь к вопросу здоровья, все в личном пузыре Серены надежно защищено. Конечно, играть в теннис здорово, но это моя жизнь и мое здоровье. Поэтому я стала немного нервной, но по-другому в этой ситуации нельзя», — цитирует Уильямс сайт Metro.

Приобщает теннисистка к соблюдению карантинных мер и свою малолетнюю дочь Оливию. Малышка, судя по всему, совсем не против быть в тренде нынешней моды…

Отметим, что первый матч после карантина Серена, занимающая девятую строчку мирового рейтинга, проведет 10 августа против своей соотечественницы Бернарды Пера (60-я) в первом круге турнира в американском Лексингтоне.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что маленькая дочь Серены Уильямс копирует звездную маму на тренировке.

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