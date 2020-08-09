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Где смотреть матчи Лиги чемпионов на этой неделе: расписание онлайн-трансляций
В среду, 12 августа, матчем между «Аталантой», цвета которой защищает футболист сборной Украины Руслан Малиновский, и «Пари Сен-Жермен» (наставник французов Томас Тухель на одной из тренировок сломал ногу!) на стадионе «Да Луш» в столице Португалии Лиссабоне стартует финальный мини-турнир с участием восьми сильнейших коллективов Лиги чемпионов.
Из всех клубов, продолжающих борьбу за трофей, только «Барселона» и «Бавария» выигрывали Кубок/Лигу чемпионов в прежние годы (по пять раз!). Остальные шесть участников четвертьфинала — «Аталанта» — «ПСЖ», «Лейпциг» — «Атлетико» и «Манчестер Сити» — «Лион» — никогда не побеждали в турнире.
Главным претендентом на победу в Лиге чемпионов букмекеры считают «Манчестер Сити», выбивший из розыгрыша титулованный «Реал». Сделать ставку на команду Александра Зинченко можно с коэффициентом 3,30, что соответствует 27% вероятности. Ниже эксперты оценили шансы «Баварии» (коэффициент — 4,00, вероятность 23%), «ПСЖ» (6,50, 14%), «Барселоны» (8,00, 11%), «Атлетико» (9,00, 10%) и «Аталанты» (11,00, 8%). Главные аутсайдеры — «Лейпциг» и «Лион». Поставить на триумф немцев можно с коэффициентом 19,00 (5%), а на французов — 38,00 (2%).
Лига чемпионов. ¼ финала
12 августа (среда)
«Аталанта» — «ПСЖ» 22:00 «Футбол 1», «Матч!»
13 августа (четверг)
«Лейпциг» — «Атлетико» 22:00 «Футбол 2», «Матч!»
14 августа (пятница)
«Барселона» — «Бавария» 22:00 «Футбол 1», «Матч!»
15 августа (суббота)
«Манчестер Сити» — «Лион» 22:00 «Футбол 2», «Матч!»
«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию поединка «Барселона» — «Бавария».
Отметим, что в полуфиналах ЛЧ сойдутся: «Аталанта"/"ПСЖ» — «Лейпциг"/"Атлетико» (18 августа, стадион «Да Луш») и «Манчестер Сити"/"Лион» — «Барселона"/"Бавария» (19 августа, стадион «Жозе Алвеладе»).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ювентус» после вылета из Лиги чемпионов уволил Маурицио Сарри и назначил новым главным тренером Андреа Пирло.
Фото РА3
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