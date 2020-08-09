Где смотреть матчи Лиги чемпионов на этой неделе: расписание онлайн-трансляций

В среду, 12 августа, матчем между «Аталантой», цвета которой защищает футболист сборной Украины Руслан Малиновский, и «Пари Сен-Жермен» (наставник французов Томас Тухель на одной из тренировок сломал ногу!) на стадионе «Да Луш» в столице Португалии Лиссабоне стартует финальный мини-турнир с участием восьми сильнейших коллективов Лиги чемпионов.

Из всех клубов, продолжающих борьбу за трофей, только «Барселона» и «Бавария» выигрывали Кубок/Лигу чемпионов в прежние годы (по пять раз!). Остальные шесть участников четвертьфинала — «Аталанта» — «ПСЖ», «Лейпциг» — «Атлетико» и «Манчестер Сити» — «Лион» — никогда не побеждали в турнире.

Главным претендентом на победу в Лиге чемпионов букмекеры считают «Манчестер Сити», выбивший из розыгрыша титулованный «Реал». Сделать ставку на команду Александра Зинченко можно с коэффициентом 3,30, что соответствует 27% вероятности. Ниже эксперты оценили шансы «Баварии» (коэффициент — 4,00, вероятность 23%), «ПСЖ» (6,50, 14%), «Барселоны» (8,00, 11%), «Атлетико» (9,00, 10%) и «Аталанты» (11,00, 8%). Главные аутсайдеры — «Лейпциг» и «Лион». Поставить на триумф немцев можно с коэффициентом 19,00 (5%), а на французов — 38,00 (2%).

Лига чемпионов. ¼ финала

12 августа (среда)

«Аталанта» — «ПСЖ» 22:00 «Футбол 1», «Матч!»

13 августа (четверг)

«Лейпциг» — «Атлетико» 22:00 «Футбол 2», «Матч!»

14 августа (пятница)

«Барселона» — «Бавария» 22:00 «Футбол 1», «Матч!»

15 августа (суббота)

«Манчестер Сити» — «Лион» 22:00 «Футбол 2», «Матч!»

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию поединка «Барселона» — «Бавария».

Отметим, что в полуфиналах ЛЧ сойдутся: «Аталанта"/"ПСЖ» — «Лейпциг"/"Атлетико» (18 августа, стадион «Да Луш») и «Манчестер Сити"/"Лион» — «Барселона"/"Бавария» (19 августа, стадион «Жозе Алвеладе»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ювентус» после вылета из Лиги чемпионов уволил Маурицио Сарри и назначил новым главным тренером Андреа Пирло.

Фото РА

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