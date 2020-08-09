Жеребьевка Лиги чемпионов: Ребров сразится со шведами, Милевский – с грандом из Казахстана

В штаб-квартире Европейского футбольного союза (УЕФА) в Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов-2020/2021.

Хоть на данной стадии представителей Украины нет, жеребьевка была интересна для некоторых наших соотечественников. Так, венгерский «Ференцварош», за который выступают Александр Зубков и Игорь Харатин, а возглавляет команду Сергей Ребров, сыграет со шведским «Юргорденом». Белорусский «Динамо-Брест» с Артемом Милевским, Евгением Хачериди и Александром Нойком сразится с бессменным чемпионом Казахстана последних шести лет — «Астаной». Марьян Швед, выступающий за шотландский «Селтик», имеет шанс сразиться с исландским «Рейкьявиком», Андрей Близниченко из молдовского «Шерифа» встретится с люксембуржской «Фолой», а Роман Дебелко с «Ригой» может сыграть с тель-авивским «Маккаби».

Все пары первого квалификационного раунда выглядят следующим образом:

«Ференцварош» (Венгрия) — «Юргорден» (Швеция)

«Селтик» (Шотландия) — «Рейкьявик» (Исландия)

«Легия» (Варшава, Польша) — «Дрита» (Косово) / «Линфилд» (Северная Ирландия)

«Шериф» (Молдова) — «Фола» (Люксембург)

«Коннас-Ки» (Уэльс) — «Сараево» (Босния и Герцеговина)

«Црвена Звезда (Сербия) — «Европа» (Гибралтар)

«Будучность» (Подгорица, Черногория) — «Лудогорец» (Болгария)

«Арарат» (Армения) — «Омония» (Кипр)

«Флориана» (Мальта) — «Клуж» (Румыния)

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Рига» (Латвия)

«Карабах (Азербайджан) — «Силекс» (Северная Македония)

«Динамо» (Тбилиси, Грузия) — «Тирана» (Албания)

«Динамо-Брест» (Беларусь) — «Астана» (Казахстан)

«Мольде» (Норвегия) — «КуПС» (Финляндия)

«Флора» (Эстония) — «Судува» (Литва)

«Целе» (Словения) — «Дандолк» (Ирландия)

«Клаксвик» (Фарерские острова) — «Слован» (Братислава, Словакия)

Отметим, что из-за пандемии коронавируса, которая внесла коррективы в календарь проведения не только футбольных, но и всех спортивных соревнований, данная стадия будет состоять из одного матча. Пройдут они на полях команд, указанных в парах первыми (в случае ничьи в основное время, будут сыграны два экстра-тайма по 15 минут плюс серия пенальти). Все поединки состоятся 18−19 августа.

Добавим, что вице-чемпион Украины киевское «Динамо» стартует в турнире с третьего квалификационного раунда. Своего соперника киевляне узнают после жеребьевки, которая пройдет 31 августа. А чемпион страны донецкий «Шахтер», после победы над «Вольфсбургом» вышедший в четвертьфинал нынешнего розыгрыша Лиги Европы, начнет свое выступление в самом престижном клубном турнире Старого Света сразу с группового этапа (жеребьевка — 1 октября).

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