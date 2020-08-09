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Где смотреть онлайн «Барселона» — «Бавария»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
В пятницу, 14 августа, на домашней арене «Бенфики», стадионе «Да Луш» в столице Португалии Лиссабоне пройдет матч ¼ финала Лиги чемпионов между вице-чемпионом Испании «Барселоной» и чемпионом Германии «Баварией» (все дуэли, начиная с четвертьфинала, состоят из одного поединка).
В прежние годы «Барселона» и «Бавария» провели в еврокубках друг против друга 10 матчей (восемь — в Лиге чемпионов и два — в Лиге Европы). В активе немцев — шесть побед, две встречи завершились вничью и два поединка выиграли каталонцы (при этом разница мячей — 18:14 в пользу испанцев).
Кроме того, в 1969 году соперники сыграли в финале неофициального турнира Кубок Мухаммеда в Марокко, когда игровое время победителя не определило (2:2), а в серии пенальти удачливее оказалась «Барса» — 4:3, а также в 2013-м пересеклись в решающей встрече Кубка «Ауди», завершившейся выигрышем немцев — 2:0.
Букмекеры в предстоящем противостоянии команд Кике Сетьена и Ханса-Дитера Флика, который в текущей ЛЧ выиграл с командой все восемь матчей с общим счетом 31:6, отдают предпочтение колективу лучшего бомбардира турнира Роберта Левандовски (13 мячей). К примеру, контора «Фаворит Спорт» ставки на победу «Барселоны» принимает с коэффициентом 3,55, на ничью — 3,70, на успех «Баварии» — 2,01. Именно у мюнхенцев, по мнению букмекеров, выше шансы пробиться в полуфинал ЛЧ: на проход «Барсы» — 2,45, на проход «Баварии» — 1,56.
Лига чемпионов. ¼ финала
14 августа (пятница)
«Барселона» — «Бавария» 22:00 «Футбол 1», «Матч!»
Отметим, что в полуфиналах ЛЧ сойдутся: «Аталанта» / «ПСЖ» — «Лейпциг» / «Атлетико» (18 августа, стадион «Да Луш») и «Манчестер Сити» / «Лион» — «Барселона» / «Бавария» (19 августа, стадион «Жозе Алвеладе»).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» в четвертьфинале турнира прошла «Наполи», а «Бавария» разгромила «Челси».46
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