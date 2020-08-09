Два футболиста «Динамо» заразились коронавирусом (фото)

В киевском «Динамо», которое в первом контрольном матче под руководством Мирчи Луческу разгромило второлиговый «Верес» — 3:0, подтвердились два случая заражения COVID-19 среди футболистов первой команды.

«У форварда первой команды Назария Русина были выявлены симптомы COVID-19, после чего ему оперативно сделали соответствующий тест, который показал положительный результат. Аналогичным оказался результат теста и его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Романа Вантуха. После этого всем игрокам „Динамо“ в экстренном порядке были проведены ПЛР-тесты на коронавирус. Все остальные результаты оказались негативными. Назарий и Роман изолированы от команды и пройдут двухнедельный карантин. Тренировочный процесс „Динамо“ продолжается в штатном режиме. Медицинская группа клуба контролирует ситуацию и внимательно следит за здоровьем футболистов, тренеров и персонала. Кроме того, случай COVID-19 выявлен у одного из футболистов академической группы ребят 2006 года рождения. Все игроки этой возрастной группы „Динамо“ отправлены на двухнедельный карантин», — говорится в официальном заявлении на клубном сайте.

Отметим, что неделю назад Назарий Русин женился. Его избранницей стала Мария — выпускница Львовского государственного университета внутренних дел МВД Украины. Девушка в свое время принимала участие в конкурсе красоты «Студенческая Мисс Львов». На торжестве, которое прошло в одном из лучших загородных комплексов Львова, присутствовал и Вантух, который также, как и Назарий, является воспитанником львовского футбола.

Молодожены Назарий и Мария

Напомним, что Луческу, подписавший контракт с «Динамо» 23 июля, но затем, после негативной реакции со стороны фанатов «бело-синих», в личной переписке с президентом клуба Игорем Суркисом выразил желание покинуть команду. Впрочем, румынского специалиста убедили остаться, и теперь многоопытный наставник советует руководству «бело-синих» расстаться с одним из лидеров Виктором Цыганковым.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны сроки восстановления ведущего полузащитника Беньямина Вербича.

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