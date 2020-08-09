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Спорт

Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Базель»: расписание трансляций четвертьфинала Лиги Европы

19:17 9 августа 2020
Шахтер&nbsp;— Базель

Во вторник, 11 августа, в немецком Гельзенкирхене на пустой «Арена АуфШальке» пройдет четвертьфинальный поединок Лиги Европы между донецким «Шахтером» и швейцарским «Базелем» (начало встречи — в 22:00 по киевскому времени).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «ШАХТЕР» — «БАЗЕЛЬ»

Донецкий «Шахтер» имел на подготовку к предстоящему поединку на один день больше, чем соперник. Напомним, в среду, 5 августа, «горняки» на НСК «Олимпийский» обыграли в ответном матче немецкий «Вольфсбург» — 3:0 (выездная игра завершилась также в пользу донецкого клуба — 2:1), а в четверг, 6 августа, «Базель» после разгромной выездной победы (3:0) над немецким «Айнтрахтом» оказался сильнее и дома (1:0).

В прямой трансляции украинские болельщики смогут следить за поединком, начиная с 22:00, на телеканале «Футбол 1». А чуть менее чем за час до начала игры, в 21:15, а также после ее завершения в эфир выйдет программа «Путь в Кельн», в которой эксперты обсудят шансы «горняков» в противостоянии и лучшие моменты игры.

Лига Европы. ¼ финала

10 августа (понедельник)

«Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген» 22:00 «Футбол 1»

«Интер» — «Байер» 22:00 «Футбол 2»

11 августа (вторник)

«Шахтер» — «Базель» 22:00 «Футбол 1»

«Вулверхэмптон» — «Севилья» 22:00 «Футбол 2»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры видят «Шахтер» фаворитом в противостоянии с «Базелем» в четвертьфинале Лиги Европы.

Фото ФК «Шахтер»

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