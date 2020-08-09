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Спорт

Украинский форвард Зозуля получил престижную награду в Испании (фото)

21:16 9 августа 2020
Роман Зозуля

Форвард испанского «Альбасете» Роман Зозуля, награжденный медалью «Операция Объединенных сил. За доблесть и верность», признан самым ценным футболистом клуба по итогам завершившегося сезона.

Награду Trofeo Garra ежегодно вручает культурная ассоциация одноименного города. Примечательно, что украинец, выступающий за «Альбасете» на протяжении трех последних сезонов, уже второй раз удостаивается престижной индивидуальной премии — первую он получил по итогам сезона-2017/2018.

Роман Зозуля (справа) с престижной индивидуальной наградой

Отметим, что в завершившемся чемпионате в сегунде (втором испанском дивизионе) «Альбасете» удалось избежать вылета. Что касается Зозули, то на счету нашего соотечественника 38 проведенных матчей и четыре забитых мяча. В общей же сложности в активе нашего соотечественника за три сезона 105 поединков и 24 мяча за испанский клуб.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Альбасете» отказался доигрывать матч из-за оскорблений в адрес Зозули.

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